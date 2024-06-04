Для детей Самарской области приготовили уроки об умных технологиях от МТС и фиксиков

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал "Фиксики" запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М". Курс будет полезен самарским детям в возрасте от 4 до 8 лет и включает четыре урока: "Умный город", "Умная забота о здоровье", "Умный дом" и "Умный магазин".

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала "Фиксики" погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в "городе будущего" и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте "Поколение М" смогут принять участие в конкурсе "Познаем мир с фиксиками" в двух номинациях: "Полезная находка" и "Умный подход". Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса — поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных "Фиксиков".

"МТС, как цифровая экосистема, видит, какими колоссальными темпами растет количество устройств IoT в России: умные дома, индустриальное оборудование, транспортные системы, медицинские устройства — все это стало частью нашей повседневной жизни. И важно уже с самых ранних лет грамотно и безопасно пользоваться технологиями, разбираться в возможностях, которые каждый человек может получить от применения интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Поэтому вместе с ведущими экспертами цифровой экосистемы МТС мы создали специальный вводный курс по технологиям для дошкольников и учеников начальных классов, в котором в простом и нативном формате вместе с популярными мультгероями расскажем про то, как технологии меняют нашу жизнь. Курс можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков", — рассказала руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Курс уроков доступен по ссылке: pokolenie.mts.ru/contests/fixiki.