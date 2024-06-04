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Для детей Самарской области приготовили уроки об умных технологиях от МТС и фиксиков

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал "Фиксики" запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М". Курс будет полезен самарским детям в возрасте от 4 до 8 лет и включает четыре урока: "Умный город", "Умная забота о здоровье", "Умный дом" и "Умный магазин".

Фото: предоставлено МТС

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала "Фиксики" погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в "городе будущего" и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте "Поколение М" смогут принять участие в конкурсе "Познаем мир с фиксиками" в двух номинациях: "Полезная находка" и "Умный подход". Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса  поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных "Фиксиков".

"МТС, как цифровая экосистема, видит, какими колоссальными темпами растет количество устройств IoT в России: умные дома, индустриальное оборудование, транспортные системы, медицинские устройства — все это стало частью нашей повседневной жизни. И важно уже с самых ранних лет грамотно и безопасно пользоваться технологиями, разбираться в возможностях, которые каждый человек может получить от применения интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Поэтому вместе с ведущими экспертами цифровой экосистемы МТС мы создали специальный вводный курс по технологиям для дошкольников и учеников начальных классов, в котором в простом и нативном формате вместе с популярными мультгероями расскажем про то, как технологии меняют нашу жизнь. Курс можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков", — рассказала руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Курс уроков доступен по ссылке: pokolenie.mts.ru/contests/fixiki.

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