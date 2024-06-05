АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на НПС в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления.

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре.

По легенде учений произошло "возгорание" нефти в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м. Системы водяного орошения и пожаротушения в штатном режиме не сработали.

После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды (ВПК) НПС "Покровская", члены добровольной пожарной дружины. Для оказания помощи в тушении после оповещения прибыли пожарные караулы ВПК линейной производственно-диспетчерской станции "Прибой" АО "Транснефть - Дружба", пожарно-спасательных частей 115 и 40 ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области.

Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован. В тренировке приняли участие более 20 человек, использовалось 4 единицы техники.

По итогам была дана положительная оценка эффективности взаимодействия дежурного караула договорного подразделения пожарной части со службами НПС, принимавшими участие в тушении условного пожара. Персонал подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Все поставленные цели и задачи были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.