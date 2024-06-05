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Финансы Экономика и бизнес

На Авито назначен новый директор по финансовым сервисам

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директором по финансовым сервисам Авито стала Татьяна Жаркова, на новой должности она будет отвечать за развитие финансово-технического направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Кандидат экономических наук Татьяна Жаркова имеет 30-летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк "Русский стандарт", "Русфинанс банк", "Банк Интеза", "Фольксваген банк РУС", "Ассоциация ФинТех", блокчейн-оператор "Системы распределенного реестра".

Заслуженный менеджер стала Лауреатом XVI премии "Финансовая элита России 2020" в номинации "За значимый вклад в развитие финансовых технологий в России", вошла в рейтинг топ-25 женщин-экономистов России по версии Financer.com и является членом экспертной группы при Государственной Думе России по регулированию криптовалют.

"Финтех миссия Авито — предложить пользователям комфортный и бесшовный опыт онлайн-покупок, поставив во главу угла удобство наших клиентов — покупателей и продавцов. Мы оптимизируем путь пользователя, увеличиваем количество сделок и поддерживаем финансовую активность на платформе. Вместе с партнерами создаем линейку финтех продуктов, органично встраиваемых в клиентский путь, обеспечивая безопасность и доступность сервисов. Мы видим это как важную стратегическую инициативу, которая позволит бизнесу расти в долгосрочной перспективе", — рассказала о планах Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в Авито.

"Мы работаем над созданием надёжных и гибких финансовых продуктов, которые легко интегрируются в Авито, чтобы наш бизнес мог расти в долгосрочной перспективе. Мы делаем фокус на развитии внутреннего платежного инструмента Авито Кошелька, с использованием которого покупки станут более выгодными. Также мы продолжим, совместно с партнерами, развивать кредиты между пользователями (C2C-кредиты), которые помогут людям приобретать товары, автомобили, жилье, а также поддержат малый и средний бизнес, — поделился перспективами Иван Гуз, Управляющий партнер по развитию бизнеса в Авито.

Татьяна будет отвечать за разработку и реализацию нашей стратегии, работая в тесном сотрудничестве с лидерами бизнес-направлений и продуктовыми командами. Мы уверены, что благодаря её опыту наше финтех-направление достигнет нового уровня".

Ранее в 2024 году Авито запустил Кошелек — универсальный и полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно оплачивать товары с Авито Доставкой. Также в этом году на платформе, совместно с финансовыми партнерами, были запущены кредиты в сделках между частными пользователями.

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