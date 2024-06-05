На Авито назначен новый директор по финансовым сервисам

Директором по финансовым сервисам Авито стала Татьяна Жаркова, на новой должности она будет отвечать за развитие финансово-технического направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Кандидат экономических наук Татьяна Жаркова имеет 30-летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк "Русский стандарт", "Русфинанс банк", "Банк Интеза", "Фольксваген банк РУС", "Ассоциация ФинТех", блокчейн-оператор "Системы распределенного реестра".
Заслуженный менеджер стала Лауреатом XVI премии "Финансовая элита России 2020" в номинации "За значимый вклад в развитие финансовых технологий в России", вошла в рейтинг топ-25 женщин-экономистов России по версии Financer.com и является членом экспертной группы при Государственной Думе России по регулированию криптовалют.
"Финтех миссия Авито — предложить пользователям комфортный и бесшовный опыт онлайн-покупок, поставив во главу угла удобство наших клиентов — покупателей и продавцов. Мы оптимизируем путь пользователя, увеличиваем количество сделок и поддерживаем финансовую активность на платформе. Вместе с партнерами создаем линейку финтех продуктов, органично встраиваемых в клиентский путь, обеспечивая безопасность и доступность сервисов. Мы видим это как важную стратегическую инициативу, которая позволит бизнесу расти в долгосрочной перспективе", — рассказала о планах Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в Авито.
"Мы работаем над созданием надёжных и гибких финансовых продуктов, которые легко интегрируются в Авито, чтобы наш бизнес мог расти в долгосрочной перспективе. Мы делаем фокус на развитии внутреннего платежного инструмента Авито Кошелька, с использованием которого покупки станут более выгодными. Также мы продолжим, совместно с партнерами, развивать кредиты между пользователями (C2C-кредиты), которые помогут людям приобретать товары, автомобили, жилье, а также поддержат малый и средний бизнес, — поделился перспективами Иван Гуз, Управляющий партнер по развитию бизнеса в Авито.
Татьяна будет отвечать за разработку и реализацию нашей стратегии, работая в тесном сотрудничестве с лидерами бизнес-направлений и продуктовыми командами. Мы уверены, что благодаря её опыту наше финтех-направление достигнет нового уровня".
Ранее в 2024 году Авито запустил Кошелек — универсальный и полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно оплачивать товары с Авито Доставкой. Также в этом году на платформе, совместно с финансовыми партнерами, были запущены кредиты в сделках между частными пользователями.
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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