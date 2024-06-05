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Валентина Матвиенко: "Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы. Парламентарий зачитал поздравление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вручил депутатам областного парламента Благодарности от Верхней Палаты, а также получил Почетный знак СГД "Земское признание" I степени.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление, в котором поздравила депутатов всех созывов и сотрудников аппарата Самарской Губернской думы с 30-летием законодательного органа. По ее словам, все эти годы формировалась нормативно-правовая база, обеспечивающая динамичное всестороннее развитие Самарской области. "Профессионализм депутатов, их опыт, нацеленность на результат и сегодня способствуют созданию необходимых условий для укрепления промышленности, сельского хозяйства, наращивания инвестиционного, кадрового, научного потенциала региона, повышения уровня жизни людей", — отметила спикер.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что взаимодействие Совета Федерации и Самарской Губернской думы будет и впредь конструктивным и плодотворным, послужит укреплению российской государственности. Председатель Верхней Палаты пожелала депутатам и коллективу областного парламента успехов: "Пусть достижения прошедших лет станут прочным фундаментом для дальнейшей эффективной деятельности на благо Отечества". Поздравление от спикера Совета Федерации зачитал сенатор Андрей Кислов.

Парламентарий также поздравил коллег с 30-летием от себя лично. По его мнению, законы, принятые депутатами всех созывов, создали прочное правовое поле для социально-экономического развития Самарской области и повышения уровня жизни людей. "Самарская Губернская дума сегодня — один из самых активных региональных парламентов, участвующих в развитии федерального законодательства. За последние годы в Госдуму, Совет Федерации и федеральное Правительство направлены десятки федеральных законопроектов и обращений. Всего же за семь созывов депутатами было разработано сотни проектов федеральных инициатив, многие из которых обрели статус законов", — отметил сенатор.

Также Андрей Кислов отметил, что благодарен судьбе за то, что она подарила ему возможность более 20 лет служить людям в качестве народного избранника в Губернской думе. "Лично для меня этот юбилей — знаковый рубеж и значимое событие. Позвольте пожелать вам успехов, оптимизма и самое главное — уверенности в том, что в результате наших общих усилий нам удастся преодолеть все трудности и сделать нашу любимую Самарскую область одним из самых преуспевающих регионов России", — подчеркнул он.

В ходе торжественной церемонии Андрей Кислов вручил Благодарности от Совета Федерации своим коллегам-депутатам. Также на мероприятии сенатору вручили недавно учрежденный Почетный знак Самарской Губернской думы "Земское признание" I степени.

Напомним, что Андрей Кислов является единственным депутатом, который избирался шесть созывов. Он был депутатом Самарской губернской думы более 20 лет. В течение трех созывов Андрей Кислов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года он был переизбран депутатом. На первом заседании областной думы нового созыва делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.

В Совете Федерации Андрей Кислов входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В полномочиях комитета — совершенствование российского законодательства в сфере природопользования и экологии, обеспечение продовольственной безопасности страны, госрегулирование сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социального развития села и многие другие важные вопросы.

Политик награжден государственными и ведомственными наградами. Так, в 2020 году указом президента России он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Гид потребителя

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