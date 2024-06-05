Валентина Матвиенко: "Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона"

Во вторник, 4 июня, сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы. Парламентарий зачитал поздравление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вручил депутатам областного парламента Благодарности от Верхней Палаты, а также получил Почетный знак СГД "Земское признание" I степени.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление, в котором поздравила депутатов всех созывов и сотрудников аппарата Самарской Губернской думы с 30-летием законодательного органа. По ее словам, все эти годы формировалась нормативно-правовая база, обеспечивающая динамичное всестороннее развитие Самарской области. "Профессионализм депутатов, их опыт, нацеленность на результат и сегодня способствуют созданию необходимых условий для укрепления промышленности, сельского хозяйства, наращивания инвестиционного, кадрового, научного потенциала региона, повышения уровня жизни людей", — отметила спикер.
Валентина Матвиенко выразила уверенность, что взаимодействие Совета Федерации и Самарской Губернской думы будет и впредь конструктивным и плодотворным, послужит укреплению российской государственности. Председатель Верхней Палаты пожелала депутатам и коллективу областного парламента успехов: "Пусть достижения прошедших лет станут прочным фундаментом для дальнейшей эффективной деятельности на благо Отечества". Поздравление от спикера Совета Федерации зачитал сенатор Андрей Кислов.
Парламентарий также поздравил коллег с 30-летием от себя лично. По его мнению, законы, принятые депутатами всех созывов, создали прочное правовое поле для социально-экономического развития Самарской области и повышения уровня жизни людей. "Самарская Губернская дума сегодня — один из самых активных региональных парламентов, участвующих в развитии федерального законодательства. За последние годы в Госдуму, Совет Федерации и федеральное Правительство направлены десятки федеральных законопроектов и обращений. Всего же за семь созывов депутатами было разработано сотни проектов федеральных инициатив, многие из которых обрели статус законов", — отметил сенатор.
Также Андрей Кислов отметил, что благодарен судьбе за то, что она подарила ему возможность более 20 лет служить людям в качестве народного избранника в Губернской думе. "Лично для меня этот юбилей — знаковый рубеж и значимое событие. Позвольте пожелать вам успехов, оптимизма и самое главное — уверенности в том, что в результате наших общих усилий нам удастся преодолеть все трудности и сделать нашу любимую Самарскую область одним из самых преуспевающих регионов России", — подчеркнул он.
В ходе торжественной церемонии Андрей Кислов вручил Благодарности от Совета Федерации своим коллегам-депутатам. Также на мероприятии сенатору вручили недавно учрежденный Почетный знак Самарской Губернской думы "Земское признание" I степени.
Напомним, что Андрей Кислов является единственным депутатом, который избирался шесть созывов. Он был депутатом Самарской губернской думы более 20 лет. В течение трех созывов Андрей Кислов возглавлял в региональном парламенте комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. В сентябре 2021 года он был переизбран депутатом. На первом заседании областной думы нового созыва делегирован в Совет Федерации от представительного органа государственной власти Самарской области.
В Совете Федерации Андрей Кислов входит в Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В полномочиях комитета — совершенствование российского законодательства в сфере природопользования и экологии, обеспечение продовольственной безопасности страны, госрегулирование сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности, социального развития села и многие другие важные вопросы.
Политик награжден государственными и ведомственными наградами. Так, в 2020 году указом президента России он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...