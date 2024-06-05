Форвард Раде Загорац покидает БК "Самара" по истечении срока действия контракта.
Раде присоединился к самарскому клубу летом прошлого года. Разыгравшись по ходу сезона, он внес заметный вклад в первый для "Самары" выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ.
Всего за "Самару" он провел 34 матча чемпионата, в которых в среднем набирал 7,9 очка и делал 3,9 подбора и 1,3 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.