Участие CARCADE в выставке "CTT Expo 2024"

Компания CARCADE приняла участие в ведущем событии строительной отрасли 2024 года — Международной выставке строительной техники и технологий в России "CTT Expo 2024", которая проходила с 28 по 31 мая в МВЦ "Крокус Экспо".

Каждый год на выставке встречаются специалисты рынка строительной и специальной техники, поставщики оборудования и запасных частей, а также разработчики технологий для строительной отрасли. За 23 года своего существования выставка успешно расширила связи с широкой сетью партнёров, что способствует разработке эффективной деловой программы и организации специальных мероприятий в рамках выставки. В этом году экспозиционная площадь превысила более 200 000 кв. м., и впервые были заняты 12 залов в 3-х павильонах и полностью уличная экспозиция.

На площадке прошли четыре крупных мероприятия:

Главная выставка строительной техники и технологий

Главная выставка коммерческого транспорта

Международная выставка запчастей и сервиса

Международная выставка логистики, транспорта, складской техники и оборудования

На шести стендах компания CARCADE была представлена в статусе лизингового партнёра, а итогом работы стало расширение базы деловых контактов.

"Наша компания из года в год участвует в выставке "СТТ Expo", которая объединяет представителей спецтехники, поставщиков федеральных и региональных сетей, представителей крупных компаний и МСБ, а также сотрудников, непосредственно эксплуатирующих представленное на выставке оборудование. Наши клиенты заинтересованы в приобретении качественного оборудования с сервисным обслуживанием в РФ в короткие сроки и на приемлемых финансовых условиях, именно поэтому мы продолжаем выстраивать партнёрские отношения с крупнейшими и надежными поставщиками и автопроизводителями, в том числе из азиатских стран. Площадка даёт возможность продуктивно пообщаться с коллегами и первоочерёдно узнать о внедрении технологий, способствующих развитию бизнеса.

На СТТ было представлено более 3 тысяч единиц транспорта и различной техники от крупнейших производителей. Формат мероприятия позволил каждому гостю лично осмотреть оборудование, узнать от экспертов об особенностях и преимуществах его эксплуатации, получить от финансовых консультантов CARCADE расчёты по лизингу, а также пообщаться с представителями заводов-производителей. Отмечу, что в портфеле нашей компании доля сегмента строительной и дорожно-строительной техники в 2023 году выросла на 54% по сравнению с предыдущим годом. По итогам деловых встреч были достигнуты договорённости о сотрудничестве, которые лягут в основу дальнейшей работы", — комментирует участие в мероприятии заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде" Дарья Мешкова.