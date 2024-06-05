16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг в обзоре "Инфраструктура будущего" прогнозируют сценарии развития российских регионов Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту розничного кредитования в 2024 году на уровне 9-11% Исследование "Ингосстраха" и НАФИ: когда молодежь становится финансово независимой? Участие CARCADE в выставке "CTT Expo 2024" ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес

Финансы Экономика и бизнес

Участие CARCADE в выставке "CTT Expo 2024"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE приняла участие в ведущем событии строительной отрасли 2024 года — Международной выставке строительной техники и технологий в России "CTT Expo 2024", которая проходила с 28 по 31 мая в МВЦ "Крокус Экспо".

Каждый год на выставке встречаются специалисты рынка строительной и специальной техники, поставщики оборудования и запасных частей, а также разработчики технологий для строительной отрасли. За 23 года своего существования выставка успешно расширила связи с широкой сетью партнёров, что способствует разработке эффективной деловой программы и организации специальных мероприятий в рамках выставки. В этом году экспозиционная площадь превысила более 200 000 кв. м., и впервые были заняты 12 залов в 3-х павильонах и полностью уличная экспозиция.

На площадке прошли четыре крупных мероприятия:

  • Главная выставка строительной техники и технологий
  • Главная выставка коммерческого транспорта
  • Международная выставка запчастей и сервиса
  • Международная выставка логистики, транспорта, складской техники и оборудования

На шести стендах компания CARCADE была представлена в статусе лизингового партнёра, а итогом работы стало расширение базы деловых контактов.

"Наша компания из года в год участвует в выставке "СТТ Expo", которая объединяет представителей спецтехники, поставщиков федеральных и региональных сетей, представителей крупных компаний и МСБ, а также сотрудников, непосредственно эксплуатирующих представленное на выставке оборудование. Наши клиенты заинтересованы в приобретении качественного оборудования с сервисным обслуживанием в РФ в короткие сроки и на приемлемых финансовых условиях, именно поэтому мы продолжаем выстраивать партнёрские отношения с крупнейшими и надежными поставщиками и автопроизводителями, в том числе из азиатских стран. Площадка даёт возможность продуктивно пообщаться с коллегами и первоочерёдно узнать о внедрении технологий, способствующих развитию бизнеса.

На СТТ было представлено более 3 тысяч единиц транспорта и различной техники от крупнейших производителей. Формат мероприятия позволил каждому гостю лично осмотреть оборудование, узнать от экспертов об особенностях и преимуществах его эксплуатации, получить от финансовых консультантов CARCADE расчёты по лизингу, а также пообщаться с представителями заводов-производителей. Отмечу, что в портфеле нашей компании доля сегмента строительной и дорожно-строительной техники в 2023 году выросла на 54% по сравнению с предыдущим годом. По итогам деловых встреч были достигнуты договорённости о сотрудничестве, которые лягут в основу дальнейшей работы", — комментирует участие в мероприятии заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде" Дарья Мешкова.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xSJrj2

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30