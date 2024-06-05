Исследование "Ингосстраха" и НАФИ: когда молодежь становится финансово независимой?

Сегодня большинство молодых россиян хотят получить финансовую независимость как можно раньше. Желаемый средний возраст начала заработка для юноши — 17 лет, для девушки — 18 лет. Результаты нового исследования "Ингосстраха" и Аналитического центра НАФИ показали, в каком возрасте молодежь получает свой первый реальный трудовой доход, и какая доля молодых россиян уже сейчас демонстрирует полную финансовую независимость.

На сегодняшний день 93% опрошенной молодежи уже имеют опыт зарабатывания денег благодаря постоянному трудоустройству или подработке. Не имеют такого опыта 7%, чаще — девушки (9% против 4% среди юношей), молодежь до 23 лет (11%) и жители сельской местности (12%).

Для каждого второго старт на пути к финансовой независимости связан с достижением совершеннолетия (48%), однако 43% опрошенных получили первый трудовой доход раньше, еще в подростковом возрасте.

Исследование показало, что возрастными пиками, когда работа или подработка впервые входит в жизнь молодых россиян и становится для них чем-то новым, являются 14, 16 и 18 лет, а после 19 лет доля впервые получающих заработок резко снижается.

Юноши чаще начинают работать со школы, чем девушки. И в целом совмещение работы или подработки с учебой в образовательных учреждениях является скорее нормой — 57% молодых россиян говорят, что им когда-либо приходилось совмещать и работу, и учебу.

Подавляющее большинство молодых россиян сегодня имеют один или несколько источников доходов. В их число входят:

— Постоянная работа (50%). Каждый второй представитель молодежи сегодня имеет постоянное место работы. Доля трудоустроенных несколько выше среди мужчин (57%), городских жителей (52%), находящихся в браке (57%), а также тех, кому от 30 до 35 лет (62%).

— Подработка (33%). Нерегулярный заработок больше характерен для студентов (59% из них имеют подработки), мужчин (38% против 27% девушек) и тех, кто младше 23 лет (39%).

— Социальные пособия (23%). Социальные пособия и выплаты (по безработице, по уходу за ребенком, по потере кормильца и проч.) получают преимущественно девушки (37% против 9% среди мужчин).

— Поддержка родителей (17%). Финансовая помощь родителей зависит прежде всего от возраста — чем младше человек, тем чаще ему помогают родители. В возрасте до 23 лет ее получает каждый третий (31%).

— Финансовое обеспечение со стороны партнера (14%). За счет супруга, сожителя или партнера живут преимущественно женщины — это каждая четвертая молодая девушка (25%, доля в 8 раз выше, чем среди мужчин — 3%).

— Стипендия (8%). Юноши в 2 раза чаще получают стипендию за хорошую учебу (11% против 6% девушек).

— Собственный бизнес (5%). Предпринимательская активность выше среди жителей Центрального федерального округа (8%) и респондентов с высшим образованием (9%).

Можно отметить, что к категории работающей молодежи относится более чем две трети опрошенных (71% россиян от 18 до 35 лет имеют временную или постоянную работу). Из них 38% заняты только на основной работе, 21% имеют только подработку, а 12% сочетают постоянную занятость с временной.

Также исследование показало, что 83% молодых россиян не пользуются финансовой поддержкой родителей, однако 5% опрошенных живут исключительно за родительский счет, среди студентов эта доля максимальна и достигает 15%.

В целом о значительном вкладе родителей в ежемесячный бюджет заявляют 30% получающих от них поддержку (деньги родителей составляют более 50% от всех поступлений в месяц). 58% говорят, что родители помогают им покрыть от 10 до 50% трат. Минимальное участие родителей — до 10% ежемесячного бюджета — демонстрируют 12% респондентов.

Возрастом полной финансовой независимости чаще всего становится совершеннолетие. 27% среди тех, кто не пользуется поддержкой родителей, говорят, что именно в 18 лет перестали регулярно получать от них деньги.

"Результаты нашего совместного с НАФИ исследования показали, что подавляющее большинство молодых людей имеют опыт работы и самостоятельно зарабатывают деньги на свою жизнь. В такие моменты особенно ценишь то, что приобретаешь за свой счет, и стараешься защитить эти вещи. "Ингосстрах", понимая, как важно быть уверенным в сохранности своего имущества, предлагает выгодные варианты полисов для защиты своего автомобиля, жилья, здоровья и путешествий. Клиенты могут приобрести "усеченный" полис каско и оплачивать частями, а с помощью подписки "Инго Здоровье" можно получить доступ к выгодным ценам на медицинские услуги в Москве и Санкт-Петербурге. Каждый может настроить полис для путешествий и страхования жилья на свой вкус, самостоятельно выбрав необходимые опции", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".

Всероссийский опрос молодежи проведен Аналитическим центром НАФИ по заказу "Ингосстраха" в мае 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.