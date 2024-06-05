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Экономика и бизнес

Минэкономразвития и Авито запустили третью волну проекта по поддержке предпринимателей

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и Авито повторно запускают меры по поддержке малых и средних предпринимателей, продвигающих свои услуги и товары на платформе. Подать заявку на новый этап программы по продвижению предпринимателей в сферах услуг и товаров на платформе "Авито" можно до 30 сентября 2024 года.

Фото: предоставлено Авито

"Первый этап программы начался в 2023 году. В ходе него заявки на получение поддержки подали порядка 4 000 самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. За это время предприниматели получили почти 4 млн бонусных рублей, которые можно вложить в продвижение объявлений на платформе "Авито". Мы рады объявить о продолжении партнерской программы, благодаря которой бизнес может более эффективно продвигать свои товары и услуги", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях. На площадке работают уже около 5 млн профессиональных пользователей, предлагающих товары и услуги, а число бизнес-клиентов, использующих Авито в качестве платформы для развития продаж или продвижения, продолжает увеличиваться. Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на Авито. Бонусы на продвижение на Авито Услугах и Авито Товарах доступны новым пользователям платформы. До 30 сентября необходимо подключить подписку Расширенная или Максимальная и пополнить кошелёк на Авито от 1000 рублей одним платежом. Всего может быть начислено до 25 000 бонусов как продавцам товаров, так и исполнителям услуг.

"Такие платформы, как Авито, становятся не просто возможностью, а одним из базовых каналов продвижения услуг и товаров в эпоху развития онлайн-инструментов. Предприниматели, которые в этом случае становятся потребителями, весьма требовательны и ищут наиболее выгодные и комплексные условия для продвижения своих продуктов. С июня мы запускаем уже третью волну проекта по поддержке предпринимателей. Мы делаем это вместе с нашими партнёрами из Минэкономразвития и центров "Мой бизнес", — прокомментировал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн avito.ru/business/my_business/. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Полная информация по программе поддержки на "Авито Услуги" и "Авито Товары" доступна на странице проекта avito.ru/business/my_business/.

Платформа "Авито" также организует обучающий вебинар о программе поддержки, на котором предприниматели получат детальную информацию об условиях и этапах программы. На видео-семинаре специалисты "Авито" предоставят инструкцию по созданию и навигации в личном кабинете, а также поделятся успешными кейсами предыдущих участников программы.

Программа реализуется на базе центров "Мой бизнес", действующих в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом РФ.

Оператор партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности" (Ассоциация "Мой бизнес").

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