В центре Самары из горящего дома эвакуировали 8 человек, есть пострадавший

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В четверг, 6 июня, в 2:36 в переулке Репина,1 (ул. Молодогвардейская, 51) в Самарском районе города загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.