Не дымят, экономичны и полностью безопасны: в Кинельском районе тестируют опытные образцы сельхозтехники на газовом оборудовании

В Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции (МИС) в Кинельском районе проходят испытания первых тракторов отечественного и белорусского производства на газомоторном топливе. Испытания будут длиться в течение всего полевого сезона и пройдут в несколько этапов — на специальном стенде и в полевых условиях, где образцы будут агрегатироваться с различным прицепным оборудованием, имитируя реальные условия работы.

Переход на газомоторное топливо — один из этапов реализации национальной стратегии развития, обозначенной Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что переход на газовое моторное топливо, как и атомная генерация, гидроэнергетика, способствуют выполнению климатических целей. Для аграриев это еще может оказаться и экономически выгодным.

Испытания проходят две сельхозмашины с различными видами прицепной техники, а с июля начнется тестирование третьей машины. В ходе тестов специалисты оценят эффективность использования газомоторного топлива, а именно почасовой и погектарный расход газа, производительность агрегатов и многие другие параметры.

Среди испытуемых — трактор "Беларус-1221GT" с газовым двигателем. Это универсально-пропашной колесный трактор второго тягового класса, имеет криогенный бак на 210 литров. Он уже прошел тестирование в полевых условиях и теперь на площадке МИС подвергается стендовым испытаниям. Еще один — колесный трактор "Ростсельмаш 2375", оснащенный двумя криогенными баками по 550 литров, из которых газ поступает в двигатель. Специалисты отмечают, что полная заправка такого бака сжиженным природным газом в 2-2,5 раза дешевле, чем дизелем. По информации производителей, объема баков должно хватать на 8-10 часов работы. Насколько это соответствует действительности, станет ясно в ходе испытаний.

"Испытания проходят уже в течение нескольких недель. По итогам сельхозсезона мы сможем сделать заключение — способен ли этот трактор выполнять сельхозоперации с различными видами прицепного и навесного оборудования. В нашем регионе пока никто из сельхозпроизводителей не использует полевую технику на газу. Первые шаги в этом направлении делают в соседнем Татарстане. В Белоруссии на данный момент действует около 50 комбайнов на газу", — рассказывает Андрей Бронников, руководитель ФГБУ "Поволжская МИС".

Как подчеркнул тракторист-испытатель Александр Ростов, мощность на дизеле и газе одинакова — примерно 360 лошадиных сил, при этом вид горючего не влияет на скорость, но есть некоторые нюансы в управлении и обслуживании.

Сельхозпредприятия региона при поддержке государства регулярно обновляют парк техники. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в 2023 году губернские аграрии приобрели более 500 единиц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. В 2024 году на поддержку модернизации регионального машинно-тракторного парка в областном бюджете предусмотрено свыше 200 млн. рублей.