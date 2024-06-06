Не дымят, экономичны и полностью безопасны: в Кинельском районе тестируют опытные образцы сельхозтехники на газовом оборудовании

В Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции (МИС) в Кинельском районе проходят испытания первых тракторов отечественного и белорусского производства на газомоторном топливе. Испытания будут длиться в течение всего полевого сезона и пройдут в несколько этапов — на специальном стенде и в полевых условиях, где образцы будут агрегатироваться с различным прицепным оборудованием, имитируя реальные условия работы.
Переход на газомоторное топливо — один из этапов реализации национальной стратегии развития, обозначенной Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что переход на газовое моторное топливо, как и атомная генерация, гидроэнергетика, способствуют выполнению климатических целей. Для аграриев это еще может оказаться и экономически выгодным.
Испытания проходят две сельхозмашины с различными видами прицепной техники, а с июля начнется тестирование третьей машины. В ходе тестов специалисты оценят эффективность использования газомоторного топлива, а именно почасовой и погектарный расход газа, производительность агрегатов и многие другие параметры.
Среди испытуемых — трактор "Беларус-1221GT" с газовым двигателем. Это универсально-пропашной колесный трактор второго тягового класса, имеет криогенный бак на 210 литров. Он уже прошел тестирование в полевых условиях и теперь на площадке МИС подвергается стендовым испытаниям. Еще один — колесный трактор "Ростсельмаш 2375", оснащенный двумя криогенными баками по 550 литров, из которых газ поступает в двигатель. Специалисты отмечают, что полная заправка такого бака сжиженным природным газом в 2-2,5 раза дешевле, чем дизелем. По информации производителей, объема баков должно хватать на 8-10 часов работы. Насколько это соответствует действительности, станет ясно в ходе испытаний.
"Испытания проходят уже в течение нескольких недель. По итогам сельхозсезона мы сможем сделать заключение — способен ли этот трактор выполнять сельхозоперации с различными видами прицепного и навесного оборудования. В нашем регионе пока никто из сельхозпроизводителей не использует полевую технику на газу. Первые шаги в этом направлении делают в соседнем Татарстане. В Белоруссии на данный момент действует около 50 комбайнов на газу", — рассказывает Андрей Бронников, руководитель ФГБУ "Поволжская МИС".
Как подчеркнул тракторист-испытатель Александр Ростов, мощность на дизеле и газе одинакова — примерно 360 лошадиных сил, при этом вид горючего не влияет на скорость, но есть некоторые нюансы в управлении и обслуживании.
Сельхозпредприятия региона при поддержке государства регулярно обновляют парк техники. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в 2023 году губернские аграрии приобрели более 500 единиц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. В 2024 году на поддержку модернизации регионального машинно-тракторного парка в областном бюджете предусмотрено свыше 200 млн. рублей.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами