"Пушкинские дни" - в Самарской области пройдут праздничные мероприятия: полная программа

В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он считается одним из величайших мастеров русского литературного языка. Его стихи и проза характеризуются непревзойденной языковой красотой, точностью и богатством выразительных средств. Он создал множество литературных образов, которые стали архетипами для многих поколений писателей. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.

С 1997 года в день рождения поэта, 6 июня, отмечается Всероссийский Пушкинский день, с 2011 года — День русского языка. В честь празднования юбилея выдающегося автора в Самаре и Самарской области будет проведено множество культурных мероприятий.

"Благодаря Александру Сергеевичу сформировался русский литературный язык, ставший базой для отечественной литературы, которая составила не только национальное, но и общемировое достояние. Жители и гости Самарской губернии смогут соприкоснуться с творчеством Александра Пушкина как в литературных сочинениях, так и в живописных полотнах, театральных постановках, произведениях кинематографа, вдохновленных великим поэтом", — отметила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Юбилей Александра Сергеевича Пушкина вновь открывает перед каждым возможность приобщиться не только к наследию великого писателя, но и открыть новые грани его творчества. До сих пор его накопленный литературный багаж вдохновляет наших современников на создание новых произведений искусства, образовательных и просветительских проектов, проведение научных исследований.

Программа "Пушкинских дней"

6 июня, с 10:00 до 16:00 пройдет круглый стол "Самарская пушкинистика" (12+). К участию приглашены научные и научно-педагогические работники (филологи, культурологи, историки, философы), сотрудники библиотек, музеев и архивов, краеведы и независимые исследователи. Мероприятие пройдет в Самарской областной научной библиотеке. Здесь же можно посетить историко-документальную выставку "Пушкин. Уроки истории". Экспозиция приглашает посетителей открыть для себя Пушкина не только в качестве стихотворца и писателя, но и как историка. Выставка главным образом посвящена историческим событиям и реальным личностям, образы которых выведены в таких произведениях знаменитого автора, как "Борис Годунов", "Арап Петра Великого", "Полтава", "Медный всадник", "Капитанская дочка", "Бахчисарайский фонтан", "Песнь о Вещем Олеге".

Еще одно мероприятие пройдет в отделе искусств научной библиотеки — литературно-музыкальная гостиная к юбилею поэта: 6 июня, с 10:00 до 21:00 состоится региональная сетевая акция "#ПушкинНашеВсе". Она пройдет на многих площадках областных и муниципальных библиотек, например на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи на книжной выставке к юбилею поэта будут представлены издания из фонда библиотеки: необычные и уникальные документы. Среди них — "Евгений Онегин" в жанре графического романа, иллюстрированные комментарии к сочинениям Пушкина (содержат объяснение традиций и быта первой половины 19 века, расшифровку устаревшей лексики и т. д.), путеводитель по географии жизни поэта (Пушкин, волей случая, был заядлым путешественником), — и даже стихи, которые не публикуют в традиционных академических собраниях сочинений Пушкина (18+). На протяжении работы выставки будет проходить экспресс-игра "По жизни с Пушкиным", участникам предстоит угадать произведения по отрывкам.

6 июня, с 12.00 до 14.00 в Самарской областной библиотеке для слепых пройдет виртуальное путешествие по пушкинским местам с тифлокомментариями и знакомство с художественным прочтением произведения Марины Цветаевой "Мой Пушкин" в исполнении актрисы самарского театра "Лицом к лицу" Екатерины Евтух. Также библиотека подготовила книжную выставку, "Пушкинский день России" или "Он наш поэт, он наша слава". Выставка будет работать до 30 июня. Анонс событий доступен по ссылке.

В Самарской областной детской библиотеке пройдет подведение итогов регионального читательского онлайн-марафона "Моя Пушкиниана". Интерактивная выставка разных изданий А. С. Пушкина, в том числе из Музея детской книги библиотеки. Помимо этого состоится творческий мастер-класс по созданию миниатюрных книг по сказкам А. С. Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый…" или "Жили-были в Лукоморье" и литературная — творческая игра "Что за прелесть эти сказки".

В Самарской областной библиотеке для молодежи 6 июня в 18:00 состоится костюмированная реконструкция с литературным гаданием (косплей от волонтеров культуры). Площадку будут представлять герои произведений А. С. Пушкина, среди которых — Пиковая дама, Руслан и Людмила, Татьяна Ларина и другие персонажи, а также сам поэт. В 18:30 библиотека проведет арт-перформанс "Портрет писателя" ко дню рождения А. С. Пушкина. Ведущий подкаста "Книжные разговоры" Федор Замыцкий расскажет о творческом пути Пушкина и его сочинениях в книжной подборке. В параллель с этим художник библиотеки для молодежи Наталья Мерзлякова создаст портрет Пушкина в режиме реального времени. Вход свободный, предварительная запись не требуется.

В 19:30 6 июня здесь же пройдет акция "Декламируй!". Все желающие, — в том числе волонтеры культуры, участники номинации "Читка" акции "Один день с А. С. Пушкиным" из Самары и Самарской области — прочтут любимые произведения автора. Декламировать можно как поэтические произведения, так и отрывки из прозы.

6 июня в 11:00 в ЦРК "Художественный" им. Т. А. Ивановой, состоится показ мультфильма "Пушкин и Михайловское" (6+). Правдивая и выдуманная история о том, как молодой поэт переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества. Мультфильм создан для широкой семейной аудитории, в нём найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые.

6 июня в 12:00 в Тольяттинской государственной филармонии состоится гала-концерт лауреатов VI-го Пушкинского областного фестиваля детского и юношеского творчества "Руслан и Людмила". Он включает в себя несколько конкурсов, связанных с пушкинской тематикой: конкурс сочинений и чтецов; конкурс театрализованных миниатюр и художественного творчества.

7 июня с 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на концертную программу "Пушкинский венок". В ней примут участие артисты отдела литературно-музыкальных программ "Олимп", камерный оркестр Самарской государственной филармонии "VOLGA PHILHARMONIC", дирижер — Владимир Добровольский.

6 июня, в 13.00 можно посмотреть спектакль "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" (12+), на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Это попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, попытка выйти из тени коллективного восприятия Пушкина. Ведущую роль здесь будет играть театр, а текст станет источником вдохновения.

6 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоится интерактивное мероприятие с тематической программой "Важно о слове", посвященная истории развития русского языка и способам его защиты и сохранения. Оно будет проводится для организованных групп школьников 7-11 класса. Посетители также смогут принять участие в мастер-классе "Пишем стихи пером" и в интерактивном занятии на базе выставки "Азбука вежливости".

6 июня, в 17.00 Самарский театр юного зрителя "СамАрт" в музее –усадьбе А. Н. Толстого покажет "Сказки Пушкина" (6+). Это истории вне виртуального мира гаджетов и интернета. Истории, согретые теплом домашнего очага и мудростью рассказчицы Арины Родионовны. Истории, погружающие детей в мир взрослых, а взрослых — в мир детства, миры нешуточных страстей и волшебства.

6 июня, с 17:00 в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета можно посмотреть выставку "Есть имена. Как солнце! Как музыка! : А. С. Пушкин" — на экспозиции будут представлены творческие работы юных художников. Её можно посмотреть также перед началом спектаклей 7 и 8 июня.

6 июня, в 18:30 будет показан спектакль "Евгений Онегин" и дефиле в костюмах в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается "на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях". Можно сказать, что место действия оперы "Евгений Онегин" — это сам пушкинский текст.

Интересный факт, что на сцену выйдут звёзды телепроекта "Большая опера": Динмухамед Кошкинбаев (Государственный театр оперы и балета Astana Opera) и финалистка телепроекта Елизавета Кулагина (Московский музыкальный театр "Геликон-опера"). Перед началом спектакля Самарское хореографическое училище покажет перформанс "Пушкинский бал" с участием не только студентов учебного заведения, но и кадетских школ, студий бальных танцев, студентов Самарского государственного института культуры, Самарского училища культуры и искусств. В традициях бального зала пушкинской поры будут исполнены полонез, вальсы, мазурка, котильон. Планируется участие ансамбля музыкальных инструментов Самарского музыкального училища им. Г.Шаталова.

6 июня в 19:00 Драматический театр "Колесо" в Тольятти приглашает на спектакль "Пиковая дама" (12+). Напомним коротко завязку сюжета: "Мистика, азарт, искушение — вот движущая сила героев пушкинской истории и спектакля "Пиковая дама". В руках судьбы человек оказывается всего лишь картой, которую можно разменять как угодно… Германн желает разбогатеть любой ценой, но готов ли он заплатить за призрачное счастье душой?".

6 июня в Новокуйбышевске планируется особенно ярко и широко провести традиционное городское мероприятие. В 10.00 стартует городская литературная эстафета "Лучшие знатоки творчества А. С. Пушкина". По итогам литературной эстафеты будет определена команда — победитель, которой будет вручен переходящий кубок "Лучшие знатоки творчества А. С. Пушкина". Во всех библиотеках города пройдет Международная просветительская акция "Пушкинский диктант". У жителей будет возможность выполнить тестовые задания "Пушкинского диктанта" в любой библиотеке города, а также в Библиотечном дворике.

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 6 июня пройдет выставка "Читаем Пушкина с художником Игорем Шаймардановым". Горожане смогут познакомиться с выставкой графических работ художника из Санкт-Петербурга Игоря Шаймарданова, член Союза художников России и Союза театральных деятелей. А также здесь пройдет виртуальная экскурсия по Всероссийскому музею А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). Для самых маленьких в модельной библиотеке "НОВОКУБИК" состоится показ кукольного спектакля по мотивам сказок А. С. Пушкина. Для посетителей работает интерактивная книжная выставка "В волшебной пушкинской стране".

6 июня с 11:00 в Жигулевском дворце культуры состоится областной поэтический фестиваль "Жигулевская весна". Свои таланты покажут приехавшие со всей самарской области-вокалисты, музыканты, декламаторы.

Модельная библиотека "Фолиант" (МБУК "Библиотеки Тольятти") 6 июня приглашает в 13:00 совершить виртуальное путешествие по пушкинским местам Самарской области. Посетители услышат рассказ участников о Пушкинском автопробеге Ульяновск-Оренбург. Экспедиция краеведов посвящена 190-летию путешествия А. С. Пушкина из Петербурга в Оренбург, в котором он собирал материалы для "Пугачёвского бунта" и "Капитанской дочки", останавливался и в нашей губернии.

В Доме культуры "Дружба" в городе Кинель сыграют спектакль-импровизацию по произведениям А. С. Пушкина. А Саврушский филиал Похвистневской центральной библиотеки проведет интерактивную игру "Угадай Пушкинского героя", начало в 10:30.

Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь.