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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE поддержала ряд мероприятий ко Дню российского предпринимательства

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно в России 26 мая отмечается День российского предпринимательства, в рамках которого проводится цикл мероприятий, посвящённых бизнесу и развитию рынка, и этот год не стал исключением.

23 мая в Краснодаре состоялся дискуссионный клуб, организованный "Комсомольской правдой", на котором участники обсудили актуальные инструменты ведения бизнеса и меры поддержки предпринимательства. Директор представительства лизинговой компании CARCADE в г. Краснодар Ирина Лебедева рассказала о том, в чём выгода лизинга и как сегодня юридические лица могут с наименьшими затратами приобрести транспорт.

— "Лизинг — это финансовый инструмент для юридических лиц любой формы собственности, это и ИП, и ООО, и АО. Мы предоставляем нашим лизингополучателям автомобили и технику в длительную аренду с последующим выкупом и предлагаем полный спектр дополнительных услуг, необходимых для сопровождения лизинговой сделки. В продуктовом портфеле компании собраны удобные инструменты для развития бизнеса любого клиента, мы постоянно улучшаем бизнес-процессы и адаптируем условия настройки сделки под запросы рынка и наших клиентов, под дефицит наличия техники и нестабильную ставку ЦБ. Если организация находится на ОСНО, лизинг ей прямо скажем "прописан", ведь с ним стоимость покупки в разы выгоднее, чем за наличные или в кредит.

На ежедневной основе мы анализируем и подстраиваем нашу продуктовую линейку под требования клиента и изменения рынка. Если у бизнеса нет свободных денег и возможности использовать средства из оборота, лизинг доступен и без авансового платежа — в последнее время в лизинговой отрасли наблюдается рост запросов на нулевой либо минимальный аванс. Кроме того, клиенты стали удлинять графики договоров — если два года назад сделки в среднем заводились на 3 года, то сейчас в большинстве своём графики составляются на 5 и даже 7 лет. Если раньше клиент смотрел на общую сумму договора, и в этой части мы находили точки комфорта и старались уменьшить переплату, то сейчас приоритет за комфортным ежемесячным платежом, чтобы снизить финансовую нагрузку. Наш диалог с клиентом не заканчивается на подписании договора о лизинге и на отгрузке ему машины — во время всего жизненного цикла сделки и после её окончания мы находимся на связи с клиентом, помогаем ему в разных аспектах финансовой деятельности".

Затем 28 мая в Нижнем Новгороде прошло празднование Дня российского предпринимательства, организованное региональным Министерством промышленности и торговли совместно с областным центром "Мой бизнес", где CARCADE выступила официальным партнёром. В рамках события были организованы дискуссионные площадки, а также состоялась выставка продукции нижегородских производителей. Кроме того, прошло торжественное награждение победителей регионального конкурса "Предприниматель года", на котором Судницына Дарья, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Краснодар, поздравила номинантов и вручила подарки от компании.

Реклама. ООО "Каркаде".

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