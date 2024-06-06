Защитник Джастин Роберсон покидает БК "Самара"

Защитник Джастин Роберсон по истечении срока действия контракта покидает баскетбольную "Самару".
Джастин присоединился к клубу летом прошлого года. Он провел за "Самару" 44 матча в Единой Лиге ВТБ, став самым результативным игроком команды: 12,6 очка в среднем за матч (плюс 3 подбора, 3,7 передачи и 1,5 перехвата).
Яркий и взрывной, способный взять на себя бросок в самый ответственный момент матча, Роберсон стал одним из главных любимцев самарских болельщиков, пишет пресс-служба БК.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.