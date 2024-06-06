Защитник Джастин Роберсон покидает БК "Самара"

Защитник Джастин Роберсон по истечении срока действия контракта покидает баскетбольную "Самару".

Джастин присоединился к клубу летом прошлого года. Он провел за "Самару" 44 матча в Единой Лиге ВТБ, став самым результативным игроком команды: 12,6 очка в среднем за матч (плюс 3 подбора, 3,7 передачи и 1,5 перехвата).

Яркий и взрывной, способный взять на себя бросок в самый ответственный момент матча, Роберсон стал одним из главных любимцев самарских болельщиков, пишет пресс-служба БК.