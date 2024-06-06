На озере в Новокуйбышевске спасены двое детей

В среду, 5 июня, на озере Сакулино в Новокуйбышевске спасатели извлекли из воды двух тонущих детей.

Мальчики 8 и 9 лет начали тонуть в границах второго буя. Старшина поста своевременно среагировала и оказала первую помощь детям. Пострадавшие были переданы родителям, от медицинской помощи отказались, пишет телеграм-канал Город Новокуйбышевск.