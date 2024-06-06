На озере в Новокуйбышевске спасены двое детей

В среду, 5 июня, на озере Сакулино в Новокуйбышевске спасатели извлекли из воды двух тонущих детей.
Мальчики 8 и 9 лет начали тонуть в границах второго буя. Старшина поста своевременно среагировала и оказала первую помощь детям. Пострадавшие были переданы родителям, от медицинской помощи отказались, пишет телеграм-канал Город Новокуйбышевск.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!