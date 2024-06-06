16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Галерея "Виктория" представит 50 самарских художников на фестивале "Архстояние 2024" "Обрушилось перекрытие": спасение Реального училища подорожает В мае 2024 года завершена реставрация памятника "Счастливая семья" в Красноглинском районе города Самары У здания бывшей казармы на ул. Садовой в Самаре восстановят фасад В Самаре выставили на продажу доходный дом Егорова-Андреева

Архитектура Культура

Галерея "Виктория" представит 50 самарских художников на фестивале "Архстояние 2024"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Галерея "Виктория" готовится к участию в фестивале "Архстояние" в Никола-Ленивце (Дзержинский район Калужской области), и представит работы 50 местных художников.

Решение о представлении всех участников open-call из Самарской области объявил куратор проекта, Анастасия Альбокринова. Тема "МЫ", выбранная для фестиваля "Архстояние 2024", вдохновила кураторов галереи на создание традиционного заволжского лагеря.

Фестиваль "Архстояние" — ежегодный международный проект, целью которого является новаторский подход к развитию территорий с использованием творческих практик и современного искусства. В этом году галерея "Виктория" решила представить на фестивале работы всех участников open-call из Самарской области, тем самым отменяя запланированный отбор. В результате открытого приглашения на участие в выставке было получено более 50 заявок, охватывающих различные жанры искусства, включая фотографию, живопись, иллюстрацию и стихи.

Резиденция галереи "Виктория" предстанет на фестивале в виде модели заволжского лагеря, в котором будет место совместной стройке, исследованию природы, творчеству и развлечениям. Центральной частью лагеря будет постройка в стиле заволжской архитектуры, созданная из дерева и фанеры, покрытая баннером с работами художников Самарской области, — что будет похоже на выставку под открытым небом. У посетителей будет возможность унести часть работ в виде архитектурного конструктора для создания небольших филиалов выставки в любой точке арт-парка.

Объекты, созданные благодаря "Архстоянию", стали частью ландшафта Никола-Ленивца. С 2006 г. был создан 101 арт-объект, участие приняли более 150 авторов, среди которых такие известные художники и архитекторы, как Франсуа Рош, Николай Полисский, Александр Бродский, Адриан Гезе, Юрий Григорян, бюро West 8, BERNASKONI, АБ Manipulazione Internazionale и другие. Сейчас на территории Никола-Ленивца более 40 объектов, часть объектов перенесли на другие территории.

Фестиваль "Архстояние" пройдет 26–28 июля. Организаторы фестиваля стремятся исследовать формы коммуникации между людьми и местом через искусство. Галерея "Виктория" намерена создать уникальное пространство для исследования этой темы, представляя по одной работе художников Самарской области на фоне аутентичной архитектуры, вдохновленной самовозведенными поселениями на Нижнем Пляже.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:02 В Самаре под охрану взяли "дом с атлантами" и особняк Зеленко

Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:15 Стартовал конкурс на создание проекта пятой очереди набережной Волги в Самаре

Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30