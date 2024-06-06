Галерея "Виктория" представит 50 самарских художников на фестивале "Архстояние 2024"

Галерея "Виктория" готовится к участию в фестивале "Архстояние" в Никола-Ленивце (Дзержинский район Калужской области), и представит работы 50 местных художников.
Решение о представлении всех участников open-call из Самарской области объявил куратор проекта, Анастасия Альбокринова. Тема "МЫ", выбранная для фестиваля "Архстояние 2024", вдохновила кураторов галереи на создание традиционного заволжского лагеря.
Фестиваль "Архстояние" — ежегодный международный проект, целью которого является новаторский подход к развитию территорий с использованием творческих практик и современного искусства. В этом году галерея "Виктория" решила представить на фестивале работы всех участников open-call из Самарской области, тем самым отменяя запланированный отбор. В результате открытого приглашения на участие в выставке было получено более 50 заявок, охватывающих различные жанры искусства, включая фотографию, живопись, иллюстрацию и стихи.
Резиденция галереи "Виктория" предстанет на фестивале в виде модели заволжского лагеря, в котором будет место совместной стройке, исследованию природы, творчеству и развлечениям. Центральной частью лагеря будет постройка в стиле заволжской архитектуры, созданная из дерева и фанеры, покрытая баннером с работами художников Самарской области, — что будет похоже на выставку под открытым небом. У посетителей будет возможность унести часть работ в виде архитектурного конструктора для создания небольших филиалов выставки в любой точке арт-парка.
Объекты, созданные благодаря "Архстоянию", стали частью ландшафта Никола-Ленивца. С 2006 г. был создан 101 арт-объект, участие приняли более 150 авторов, среди которых такие известные художники и архитекторы, как Франсуа Рош, Николай Полисский, Александр Бродский, Адриан Гезе, Юрий Григорян, бюро West 8, BERNASKONI, АБ Manipulazione Internazionale и другие. Сейчас на территории Никола-Ленивца более 40 объектов, часть объектов перенесли на другие территории.
Фестиваль "Архстояние" пройдет 26–28 июля. Организаторы фестиваля стремятся исследовать формы коммуникации между людьми и местом через искусство. Галерея "Виктория" намерена создать уникальное пространство для исследования этой темы, представляя по одной работе художников Самарской области на фоне аутентичной архитектуры, вдохновленной самовозведенными поселениями на Нижнем Пляже.
Последние комментарии
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.