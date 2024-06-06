Галерея "Виктория" представит 50 самарских художников на фестивале "Архстояние 2024"

Галерея "Виктория" готовится к участию в фестивале "Архстояние" в Никола-Ленивце (Дзержинский район Калужской области), и представит работы 50 местных художников.

Решение о представлении всех участников open-call из Самарской области объявил куратор проекта, Анастасия Альбокринова. Тема "МЫ", выбранная для фестиваля "Архстояние 2024", вдохновила кураторов галереи на создание традиционного заволжского лагеря.

Фестиваль "Архстояние" — ежегодный международный проект, целью которого является новаторский подход к развитию территорий с использованием творческих практик и современного искусства. В этом году галерея "Виктория" решила представить на фестивале работы всех участников open-call из Самарской области, тем самым отменяя запланированный отбор. В результате открытого приглашения на участие в выставке было получено более 50 заявок, охватывающих различные жанры искусства, включая фотографию, живопись, иллюстрацию и стихи.

Резиденция галереи "Виктория" предстанет на фестивале в виде модели заволжского лагеря, в котором будет место совместной стройке, исследованию природы, творчеству и развлечениям. Центральной частью лагеря будет постройка в стиле заволжской архитектуры, созданная из дерева и фанеры, покрытая баннером с работами художников Самарской области, — что будет похоже на выставку под открытым небом. У посетителей будет возможность унести часть работ в виде архитектурного конструктора для создания небольших филиалов выставки в любой точке арт-парка.

Объекты, созданные благодаря "Архстоянию", стали частью ландшафта Никола-Ленивца. С 2006 г. был создан 101 арт-объект, участие приняли более 150 авторов, среди которых такие известные художники и архитекторы, как Франсуа Рош, Николай Полисский, Александр Бродский, Адриан Гезе, Юрий Григорян, бюро West 8, BERNASKONI, АБ Manipulazione Internazionale и другие. Сейчас на территории Никола-Ленивца более 40 объектов, часть объектов перенесли на другие территории.

Фестиваль "Архстояние" пройдет 26–28 июля. Организаторы фестиваля стремятся исследовать формы коммуникации между людьми и местом через искусство. Галерея "Виктория" намерена создать уникальное пространство для исследования этой темы, представляя по одной работе художников Самарской области на фоне аутентичной архитектуры, вдохновленной самовозведенными поселениями на Нижнем Пляже.