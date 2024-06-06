Иван Гуз: "Финтех на платформе "Авито" зародился из заботы о безопасности клиента"

"Авито" выбирает партнерства с банками во имя идеального клиентского опыта", — заявил управляющий партнер "Авито" Иван Гуз. Об этом он рассказал на сессии "Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?" на площадке Петербургского международного экономического форума.
В сессии также приняли участие представители банков, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и цифровых платформ. Ведущей выступила Ксения Собчак, известная телеведущая, журналист и общественный деятель.
"Важно понимать, что "Авито" — не маркетплейс, а изначально классифайд. У нас другие пользовательские сценарии использования, поэтому и финтех наш отличается. ДНК "Авито" — это сделки между частниками. И мы делаем все, чтобы этих сделок становилось все больше. Финтех в данном случае несет прикладную функцию — улучшать пользовательский опыт и делать это максимально нативно", — отметил Иван Гуз.
По его словам, в основе стратегии компании лежат партнерства с как можно большим количеством банков, чтобы клиенту были доступны самые интересные предложения
"Так, у нас полностью партнерская модель как в логистике, так и в финтехе. Мы активно сотрудничаем, например, с "Почтой России", через которую можно сдать и получить товары по всей территории РФ, и есть достаточно интересные технологии, которые позволяют маршрутизировать посылку между разными партнерами", — добавил эксперт.
Он также отметил, что аналогичным образом — в партнерстве с банками, организована безопасная сделка, встроенная в Авито Доставку, и кредитные продукты, запущенные в 2024 году. Кредиты позволили увеличить средний чек покупки в 5 раз. "Мы открыты к расширению партнерств в финтехе", — подытожил Гуз.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.