Иван Гуз: "Финтех на платформе "Авито" зародился из заботы о безопасности клиента"

"Авито" выбирает партнерства с банками во имя идеального клиентского опыта", — заявил управляющий партнер "Авито" Иван Гуз. Об этом он рассказал на сессии "Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?" на площадке Петербургского международного экономического форума.

В сессии также приняли участие представители банков, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и цифровых платформ. Ведущей выступила Ксения Собчак, известная телеведущая, журналист и общественный деятель.

"Важно понимать, что "Авито" — не маркетплейс, а изначально классифайд. У нас другие пользовательские сценарии использования, поэтому и финтех наш отличается. ДНК "Авито" — это сделки между частниками. И мы делаем все, чтобы этих сделок становилось все больше. Финтех в данном случае несет прикладную функцию — улучшать пользовательский опыт и делать это максимально нативно", — отметил Иван Гуз.

По его словам, в основе стратегии компании лежат партнерства с как можно большим количеством банков, чтобы клиенту были доступны самые интересные предложения

"Так, у нас полностью партнерская модель как в логистике, так и в финтехе. Мы активно сотрудничаем, например, с "Почтой России", через которую можно сдать и получить товары по всей территории РФ, и есть достаточно интересные технологии, которые позволяют маршрутизировать посылку между разными партнерами", — добавил эксперт.

Он также отметил, что аналогичным образом — в партнерстве с банками, организована безопасная сделка, встроенная в Авито Доставку, и кредитные продукты, запущенные в 2024 году. Кредиты позволили увеличить средний чек покупки в 5 раз. "Мы открыты к расширению партнерств в финтехе", — подытожил Гуз.