Лизинг с субсидией на полуприцепы GTS в CARCADE

Компания CARCADE открыла приём заявок на приобретение полуприцепов в лизинг с применением субсидии в размере 5% от стоимости транспортного средства.

В рамках специальной программы финансирования клиенты CARCADE могут приобрести спецтехнику GTS с использованием скидки-субсидии на аванс при заключении лизингового договора. Размер скидки составляет 5% и распространяется на весь модельный ряд: GTS Easy Way — шторный полуприцеп; GTS Box Wizard — контейнеровоз, GTS Fast Loading — бортовой полуприцеп и другие модели. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через официального дилера марки на территории РФ. Программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2024 года. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Компания GTS производит полуприцепы, объединив ресурсы крупнейших заводов. Каждый процесс производства проходит полный контроль качества, начиная от выбора материалов и заканчивая сборкой. Разрабатывая новые технологии и улучшая существующие, специалисты компании предлагают максимальную пользу от эксплуатации полуприцепов GTS. Также одним из приоритетов является практичность. Вся техника обладает удобными функциями, интуитивно понятными системами и проста в обслуживании.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.