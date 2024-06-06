Вячеслав Федорищев: "Все, что производится в Самарской области, со знаком качества"

Особое внимание в регионе уделят укреплению экономики и промышленности, развитию туризма и сотрудничества с дружественными странами. Об этом врио губернатора рассказал в интервью федеральному телеканалу на ПМЭФ-2024, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Федорищева, одной из первостепенных задач остается гармоничное социально-экономическое развитие каждого муниципалитета и отрасли губернии.

"У нас есть замечательная столица — Самара, есть крупные города, но задача, чтобы в каждом муниципальном образовании было развитие. Мы — промышленный регион. И в каждой отрасли — сильнейшие предприятия, которым нужно оказывать содействие, чтобы они становились еще сильнее. Задача — сформировать программу развития, которая бы учитывала эти два важнейших аспекта, — сказал врио губернатора Самарской области", — рассказывает глава региона.

Особое внимание — укреплению оборонно-промышленного комплекса. В этом направлении Вячеслав Федорищев будет учитывать опыт Тульской области: "Взаимодействие с ОПК было ключом к развитию экономики. То же самое начали применять в Самарской области. Задачи перед оборонно-промышленным комплексом — важнейшие. Здесь будет самое пристальное внимание".

Как отметил глава региона, Самарская область продолжит активную работу по привлечению новых инвесторов и укреплению уже выстроенного сотрудничества: "Приехал на форум, чтобы поблагодарить тех, кто уже работает с нами, а также представить наши планы. Партнерам нужно показать, куда еще можно инвестировать. Сегодня встречаюсь с руководителями и предпринимателями, рассказываю о Самарской области. В регионе создан хороший инвестиционный климат. Его настроил Дмитрий Игоревич Азаров со своей командой. Посмотрим, что можно точечно донастроить, чтобы инвесторы приходили, и будем заниматься инфраструктурой, потому что это основа для успешного развития бизнеса".

Врио губернатора отметил, что в регионе прорабатывают вопрос развития портовой инфраструктуры.

"Речь идет об основе экономики не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа, — сказал Вячеслав Федорищев. — Масштабный проект, капиталоемкий. Но если его исполнить, то можно удвоить-утроить показатели нашей промышленности".

В планах и установление связей с иностранными инвесторами. В ближайшее время руководство губернии встретится с послами дружественных стран.

"Эта работа — очень важная, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Мы не должны заниматься только своим периметром, своей областью, тем, что рядом. Необходимо думать о том, как наши продукты — а в Самарской области все, что производится, — со знаком качества — предлагать, продвигать за рубежом".

Важным вопросом остается развитие в Самарской области туризма, дальнейшее повышение туристической привлекательности и увеличение турпотока.

"В Самарской области много замечательных мест — и культурных, и исторических. Поэтому моя задача в этом направлении — открыть Самару для жителей России более масштабно, — заявил глава 63-го региона. — В Самаре все есть. Необходимо поработать над инфраструктурой. Мы будем продвигать Самару. Поэтому я бы хотел обратить внимание всех жителей нашей страны на Самарскую область. Приезжайте к нам в гости".



