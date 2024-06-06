НОВИКОМ поддержал выпуск Lada Iskra

Разработка и выпуск в серийное производство LADA Iskra, новой флагманской модели АВТОВАЗа, представленной на ПМЭФ-2024, реализованы при финансовой поддержке дочернего банка Госкорпорации Ростех. Соглашение с автопроизводителем было подписано в рамках кластерной инвестиционной платформы (Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции").

Lada Iskra — новая модель крупнейшего производителя легковых автомобилей в России АО "АВТОВАЗ" на новой локализованной платформе сегмента B. Старт ее серийного производства запланирован на 2025 год. Планируется, что в ближайшей перспективе Iskra сменит в портфеле автопроизводителя семейство Granta. НОВИКОМ предоставляет льготное финансирование, которое направляется на разработку и запуск в серийное производство модели. Договор с автопроизводителем подписан до 2032 года.

Кластерная инвестиционная платформа — проект Минпромторга России, реализуемый при участии Фонда развития промышленности и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В рамках ее механизма финансирование в первую очередь направляется на стратегически приоритетные направления развития промышленности. Перечень данной продукции, сформированный на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья, утвержден Межведомственной комиссией Минпромторга России.

"Банк НОВИКОМ обладает глубокой экспертизой в плане интеграции мер господдержки в экономику проектов, что позволяет не только снижать стоимость финансирования, но и высвобождать средства для инвестиций. Мы рады, что такой амбициозный проект российского автомобилестроения реализуется с привлечением наших компетенций и опыта", — заявила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.