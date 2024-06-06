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Автопром Машиностроение

НОВИКОМ поддержал выпуск Lada Iskra

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработка и выпуск в серийное производство LADA Iskra, новой флагманской модели АВТОВАЗа, представленной на ПМЭФ-2024, реализованы при финансовой поддержке дочернего банка Госкорпорации Ростех. Соглашение с автопроизводителем было подписано в рамках кластерной инвестиционной платформы (Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2023 г. № 295 "О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции").

Фото: предоставлено Новикомбанком

Lada Iskra — новая модель крупнейшего производителя легковых автомобилей в России АО "АВТОВАЗ" на новой локализованной платформе сегмента B. Старт ее серийного производства запланирован на 2025 год. Планируется, что в ближайшей перспективе Iskra сменит в портфеле автопроизводителя семейство Granta. НОВИКОМ предоставляет льготное финансирование, которое направляется на разработку и запуск в серийное производство модели. Договор с автопроизводителем подписан до 2032 года.

Кластерная инвестиционная платформа — проект Минпромторга России, реализуемый при участии Фонда развития промышленности и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В рамках ее механизма финансирование в первую очередь направляется на стратегически приоритетные направления развития промышленности. Перечень данной продукции, сформированный на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья, утвержден Межведомственной комиссией Минпромторга России.

"Банк НОВИКОМ обладает глубокой экспертизой в плане интеграции мер господдержки в экономику проектов, что позволяет не только снижать стоимость финансирования, но и высвобождать средства для инвестиций. Мы рады, что такой амбициозный проект российского автомобилестроения реализуется с привлечением наших компетенций и опыта", — заявила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Гид потребителя

Последние комментарии

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вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

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