Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона

В апреле в Самарской области прошел региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства, в мероприятиях которой приняли участие более 13 тысяч соискателей. Ярмарка проходит в рамках национального проекта "Демография", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина. Одной из тех, кто нашел работу на ярмарке, стала Юлия Фирюлина из Сызрани

После увольнения с предыдущего места работы Юлия на следующий же день обратилась в территориальный центр занятости населения Сызрани и Сызранского района и получила приглашение на всероссийскую ярмарку трудоустройства.

"На ярмарке я посетила большое количество работодателей, смогла с ними побеседовать, и все это происходило в одном месте, что, безусловно, очень удобно. На первичном собеседовании с сотрудниками кадровой службы АО "Тяжмаш" мне дали подробную информацию о вакансиях на предприятии. Я оставила свои контактные данные. На мое удивление, буквально через неделю со мной связались сотрудники и пригласили на вторичное собеседование", — рассказала Юлия.

После успешного прохождения испытательного срока она приступила к обязанностям помощника директора по информационным технологиям и инженерно-техническому развитию АО "Тяжмаш".

АО предоставляет сотрудникам широкие возможности для раскрытия собственного потенциала и карьерного роста. Компания уделяет серьезное внимание повышению профессионального уровня коллектива.

"Тяжмаш" имеет многолетний опыт работы в части привлечения и развития персонала. Мы понимаем, что рынок труда сейчас непростой, требуется много людей. Очень много открывается направлений, объемы работы увеличиваются, в целом даже по экономике города мы это видим. И на сегодняшний день опыт положительного взаимодействия с центром занятости, в частности в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, дает свои плоды", — отметил директор по персоналу АО Сергей Володченков.

Напомним, что ознакомиться с новыми сервисами службы занятости, с вакансиями в Самарской области и работодателями можно будет на федеральном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства, который состоится 28 июня.