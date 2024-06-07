В Самаре 42 человека тушили крупный пожар на ул. Советской

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В четверг, 6 июня, в 19:54 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения на ул. Советской, 119 в Кировском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.