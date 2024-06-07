Омбудсмен Самарской области представила ежегодный отчет председателю Самарского областного суда

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой и председателя Самарского областного суда Вадима Кудинова.

В ходе встречи и в соответствии с законодательством Ольга Гальцова представила доклад "О деятельности Уполномоченного по правам человека в Самарской области и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2023 году".

По результатам социологического исследования, проводимого Уполномоченным с Самарским Университетом, по итогам 2023 года 42% опрошенных граждан считают, что в Самарской области права человека на судебную защиту, в основном соблюдаются.

В прошедшем году поступило 531 обращение по различным вопросам деятельности судов общей юрисдикции, среди них несогласие с судебными решениями, нарушения процессуального законодательства, допущенные судами при рассмотрении уголовных, гражданских и иных дел и материалов.

Особое внимание стороны уделили обоснованности избрания самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Вызывает обеспокоенность длительное содержание под стражей лиц, в отношении которых неоднократно продлевается данная мера пресечения.

Уполномоченным было отмечено сложившееся эффективное взаимодействие как с Самарским областным судом, так и с судебными органами области, позволяющее детально разбираться по существу изложенных в жалобах вопросов и на основе объективного и всестороннего их рассмотрения принимать меры по восстановлению нарушенных прав.

Также были рассмотрены отдельные обращения граждан.

Вадим Кудинов поблагодарил Ольгу Гальцову за сотрудничество, которое продолжается в целях оказания совместного содействия гражданам в реализации их права на судебную защиту.