Из горящего дома в Сызрани эвакуировали 10 человек

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В четверг, 6 июня, в 11:12 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в квартире дома на ул. 50 лет Октября, 39 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.