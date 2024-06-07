В Самаре перекрыли участок ул. Алма-Атинской

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С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская около автоцентра "Самара-Лада". Здесь началась подготовка к перекладке участка Главного Безымянского коллектора (канализации).

Фото: администрация Самары