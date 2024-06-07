В субботу, 8 июня, в Самаре пройдет всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций. В субботний день семьи из 23 регионов всех федеральных округов России смогут не только больше узнать о том, как сохранить и преумножить свой семейный бюджет, но и отработают навыки на практике.

В программе фестиваля – лекции, квиз по сбережениям, квест по финансовым навыкам, мастер-класс и деловая игра-симулятор инвестиций. Кроме этого на площадках Фестиваля можно будет проявить творческие способности и подумать над тем, как каждый член семьи может внести вклад в семейную копилку.

Организатором Фестиваля выступил Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета. Уже больше 3-х лет он проводит мероприятия по финансовому просвещению по всей стране, в каждом регионе России с помощью своей филиальной сети. Все материалы активностей согласованы с Минфином России. Поддержку в организации Фестиваля оказывает НИФИ Минфина России.

На каждом этапе фестиваля семьи вместе будут зарабатывать игровые баллы – алтыны, которые нужно будет учитывать в Сберкнижке. Обладатели наибольшего количества алтынов станут победителями регионального этапа и уже в сентябре сразятся за звание самой финансово грамотной семьи России на федеральном этапе фестиваля в Москве.