В субботу, 8 июня, в Самаре пройдет всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций. В субботний день семьи из 23 регионов всех федеральных округов России смогут не только больше узнать о том, как сохранить и преумножить свой семейный бюджет, но и отработают навыки на практике.
В программе фестиваля – лекции, квиз по сбережениям, квест по финансовым навыкам, мастер-класс и деловая игра-симулятор инвестиций. Кроме этого на площадках Фестиваля можно будет проявить творческие способности и подумать над тем, как каждый член семьи может внести вклад в семейную копилку.
Организатором Фестиваля выступил Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета. Уже больше 3-х лет он проводит мероприятия по финансовому просвещению по всей стране, в каждом регионе России с помощью своей филиальной сети. Все материалы активностей согласованы с Минфином России. Поддержку в организации Фестиваля оказывает НИФИ Минфина России.
На каждом этапе фестиваля семьи вместе будут зарабатывать игровые баллы – алтыны, которые нужно будет учитывать в Сберкнижке. Обладатели наибольшего количества алтынов станут победителями регионального этапа и уже в сентябре сразятся за звание самой финансово грамотной семьи России на федеральном этапе фестиваля в Москве.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.