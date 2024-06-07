Защитник БК "Самара" Никола Ребич покидает клуб

Защитник Никола Ребич по истечении срока действия контракта покидает "Самару", сообщает пресс-служба клуба.
Никола провел за "Самару" один сезон, сыграв в 43 матчах Единой Лиги ВТБ (большинство из них он начинал в стартовом составе). Он был одним из самых заметных игроков нашей команды, в среднем за матч набирая 8,5 очка и делая 1,6 подбора и 3,7 передачи.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.