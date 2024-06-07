Альянс в сфере ИИ в ближайшее время расширится за счет новых участников-лидеров своих отраслей, включая финансовый сектор и IT

Совместные усилия участников Альянса позволят увеличить число внедрений эффективных ИИ-решений для бизнеса и экономического роста страны.
"Альянс в сфере искусственного интеллекта был создан с целью объединения лидеров рынка и ускорения развития технологий ИИ в России. С момента своего создания Альянс и его участники уже стали драйвером регуляторных изменений и национального развития в сфере ИИ. Был разработан первый в России Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере; учреждена национальная премия за вклад в развитие ИИ "Лидеры ИИ"; Альянс стал разработчиком и площадкой для развития Кодекса этики ИИ. На сегодняшний день Альянсом успешно выполнен ряд ключевых поручений президента на пути к достижению поставленной президентом РФ в Нацстратегии развития ИИ цели по увеличению на 11,2 трлн руб. ВВП России до 2030 года. В ближайшее время планируется расширение Альянса новыми участниками-лидерами своих отраслей, включая финансовый сектор и IT, что позволит увеличить число внедрений эффективных ИИ-решений для бизнеса и экономического роста нашей страны", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Вступление в Альянс позволяет выйти на новый уровень AI-зрелости и запускать новые стратегические проекты.
Сбербанк активно развивает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с Узбекистаном, Ираном, Кубой, Египтом, Китаем, Индией, Саудовской Аравией и другими дружественными странами. Банк активно участвует в мероприятиях межгосударственных объединений, таких как БРИКС, ШОС и СНГ.
В 2024 году Россия председательствует в БРИКС и для реализации совместных проектов создана рабочая группа делового совета объединения по цифровой экономике и искусственному интеллекту.
"Нам необходимо разработать документы по сотрудничеству в сфере AI, организовать обмен в сфере регулирования и этики искусственного интеллекта, а также применять академический обмен, создать экспертные рабочие группы по существующим проблемам, вести совместные исследования. Более того, мы уже прорабатываем вопрос создания альянса БРИКС по искусственному интеллекту", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По линии международного сотрудничества с БРИКС и ШОС для России важной задачей является предоставление странам-участницам доступа к своим технологиям, в том числе к большим языковым моделям (LLM).
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.