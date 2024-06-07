Альянс в сфере ИИ в ближайшее время расширится за счет новых участников-лидеров своих отраслей, включая финансовый сектор и IT

Совместные усилия участников Альянса позволят увеличить число внедрений эффективных ИИ-решений для бизнеса и экономического роста страны.

"Альянс в сфере искусственного интеллекта был создан с целью объединения лидеров рынка и ускорения развития технологий ИИ в России. С момента своего создания Альянс и его участники уже стали драйвером регуляторных изменений и национального развития в сфере ИИ. Был разработан первый в России Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере; учреждена национальная премия за вклад в развитие ИИ "Лидеры ИИ"; Альянс стал разработчиком и площадкой для развития Кодекса этики ИИ. На сегодняшний день Альянсом успешно выполнен ряд ключевых поручений президента на пути к достижению поставленной президентом РФ в Нацстратегии развития ИИ цели по увеличению на 11,2 трлн руб. ВВП России до 2030 года. В ближайшее время планируется расширение Альянса новыми участниками-лидерами своих отраслей, включая финансовый сектор и IT, что позволит увеличить число внедрений эффективных ИИ-решений для бизнеса и экономического роста нашей страны", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Вступление в Альянс позволяет выйти на новый уровень AI-зрелости и запускать новые стратегические проекты.

Сбербанк активно развивает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с Узбекистаном, Ираном, Кубой, Египтом, Китаем, Индией, Саудовской Аравией и другими дружественными странами. Банк активно участвует в мероприятиях межгосударственных объединений, таких как БРИКС, ШОС и СНГ.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС и для реализации совместных проектов создана рабочая группа делового совета объединения по цифровой экономике и искусственному интеллекту.

"Нам необходимо разработать документы по сотрудничеству в сфере AI, организовать обмен в сфере регулирования и этики искусственного интеллекта, а также применять академический обмен, создать экспертные рабочие группы по существующим проблемам, вести совместные исследования. Более того, мы уже прорабатываем вопрос создания альянса БРИКС по искусственному интеллекту", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По линии международного сотрудничества с БРИКС и ШОС для России важной задачей является предоставление странам-участницам доступа к своим технологиям, в том числе к большим языковым моделям (LLM).