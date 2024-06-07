Герман Греф: "Никогда нельзя терять фокус на людей, ради которых мы работаем"

На ПМЭФ-2024 президент Сбербанка провел деловой завтрак "Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?".

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме состоялся традиционный деловой завтрак Сбера. В этом году его тема звучала так: "Россия-2030: как прийти к финишу четвёртыми?". Его модератором выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По мнению участников дискуссии, за прошедшие 30 лет России удалось выстроить устойчивую крепкую экономику и справиться с беспрецедентными по масштабу и разнообразию шоками: институциональным (90-е), финансовым (2008), сырьевым (2014), эпидемиологическим (2020) и геополитическим (2022). Новый электоральный цикл Россия встречает с низким уровнем долга, умеренной инфляцией, устойчивой внешней позицией и продвинутой банковской системой. Новому правительству и бизнесу предстоит решить сложную задачу: как существующую макроэкономическую основу транслировать в быстрый экономический рост, чтобы стать четвёртой экономикой мира? Как ответить на шестой шок — технологический — и как превратить его из вызова в возможность?

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества, в том числе заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель комитета по бюджету Государственной думы РФ Андрей Макаров, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, исполнительный директор, член совета директоров АО "Управляющая компания "ЭФКО" Сергей Иванов, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков и другие.

По мнению участников делового завтрака, сегодня очень важно повышать уровень доверия к государству и предсказуемости его действий, прозрачность и открытость данных. Как отметил Герман Греф, по данным Всемирного банка, российская экономика уже стала четвёртой в мире. Однако успокаиваться нельзя, потому что Бразилия и Индонезия, развивающиеся экономики, растут значительно быстрее и точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста. Ключевой вопрос — как сделать этот рост устойчивым, и без технологий это невозможно.

Президент Сбербанка рассказал о структуре российской экономики на сегодняшний день. Сегодня Россия занимает 3,5% мирового ВВП, Бразилия и Индонезия с долями примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам. Если Россия будет расти в соответствии с консенсусным прогнозом (1,8% в год), то к 2030 году она может потерять своё четвёртое место. Остаться в четвёрке нам позволит только экономический рост никак не ниже 3% в год.

"Сегодня модель нашего экономического роста проста. Всё возрастающие бюджетные траты приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. Распространение повышения заработных плат по экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели. В течение трёх месяцев не только машиностроительные предприятия, но и все остальные сектора экономики, включая сервисные, повышают заработные платы. Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и получают кредиты. Два этих импульса, бюджетный и кредитный, складываются — и экономика растёт очень хорошими темпами. Первый квартал этого года — 5,4%", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По мнению Германа Грефа, обычно такой рост цен компенсируется быстрым ростом импорта. Но из-за геополитической ситуации импорт не составляет конкуренцию местным производителям. Это шанс для местных производителей, но шанс не долгосрочный. Предприниматели должны сокращать собственные издержки и повышать производительность. Иначе эти два фактора в самое ближайшее время станут историей, и мы потеряем темп экономического роста.

Герман Греф отметил, что за последние 15 лет структура российской экономики практически не изменилась, в том числе доля нефтегазового сектора и технологических отраслей, уровень сложности продукции. Тем не менее текущая экономическая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше, чем оценивалась год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям.

"И тут мы переходим к самому важному слову XXI века — это слово "технологии". Технологии искусственного интеллекта могут дать российскому ВВП 4–6% на горизонте до 2030 года — такого раньше не давала ни одна технология. Искусственный интеллект способен обеспечить не только прирост экономики, но и качественное её изменение. Очень многие компании уже внедряют искусственный интеллект — и результаты впечатляют. Это сельское хозяйство, машиностроение, металлургия, здравоохранение, строительство, нефтедобыча. Мы одни из лидеров применения технологий искусственного интеллекта в мире.

Как мы будем развивать технологии при серьёзных ограничениях? Как нам построить эту работу? Инвестиции у нас находятся на уровне развитых стран, и если сравнивать с развивающимися странами, то мы отличаемся иногда в полтора-два раза по соотношению инвестиций к ВВП. Расходы на НИОКР, к сожалению, у нас тоже недостаточны, если сравнивать и с миром, и с развитыми странами. И уровень конкуренции у нас остаётся невысоким. Встаёт вопрос: как нам обеспечить высокий темп технологического роста, чтобы выполнить задачу, которую поставил президент, — сохранить четвёртое место в мире? И мы видим, что инерционным путём это будет невозможно", — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Участники дискуссии в зале и те, кто смотрел дискуссию онлайн, ответили на вопрос "Насколько амбициозной вам кажется цель расти на 3%+ в среднесрочной перспективе?". Большинство — 67% в зале и 60% онлайн — выбрали вариант "Амбициозная, но выполнимая цель". 15 и 17% соответственно ответили, что это наиболее вероятный сценарий, а 19 и 22% посчитали эту цель излишне амбициозной.

В завершение Герман Греф подчеркнул, что важно сохранять открытость данных, которые позволяют анализировать ситуацию и принимать верные решения.

"Никогда нельзя терять фокус на тех людей, ради которых мы создаём эти продукты. И прибыль является промежуточным неким измерителем, зачастую даже неадекватным измерителем того, насколько эффективно мы работаем для людей. Открытость, искренность, с которой проходила наша дискуссия, дорогого стоит. Правительство у нас сегодня, на мой взгляд, одно из самых сильных. Премьер, который очень продвинут в технологиях. Министры и вице-премьеры, которые сами очень много своими руками сделали, в том числе построили компании свои. Это вдохновляет на то, что мы эти проблемы все вместе точно преодолеем. И я впервые в своей практике хочу сослаться на цитату нынешнего министра обороны: "Ошибаться можно, врать нельзя". Если мы этим принципом будем руководствоваться, мы победим", — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.