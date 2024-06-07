Вячеслав Федорищев обсудил с руководством "Т Плюс" планы по развитию теплосетевого комплекса в регионе

В пятницу, 7 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Александром Вилесовым. Стороны обсудили подготовку региона к предстоящему отопительному сезону и планы по развитию теплосетевого комплекса.

"Во-первых, спасибо вам большое, что нашли время для встречи на полях форума. У нас сейчас очень открытый подход по всем вопросам. А с "Т Плюс" у нас есть предмет для серьезного разговора, — сказал Вячеслав Федорищев. — Вы занимаетесь очень важной работой на территории Самарской области. Знаю, что ваша команда предпринимает все усилия, чтобы услуги оказывались максимально качественно, это ваша цель. Сегодня у нас прикладные вопросы — какие у вас ближайшие перспективы по развитию, какие задачи ставите".

Генеральный директор "Т Плюс" отметил, что Самарская область для компании очень важный и передовой регион. "В том числе, с точки зрения инвестиций и подходов областной администрации к созданию долгосрочных правил, позволившим нам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске уже некоторое время заниматься опережающими инвестициями в систему теплоснабжения для улучшения качества и надежности системы", — сообщил Александр Вилесов.

В ходе встречи Александр Вилесов рассказал врио губернатора Самарской области о мероприятиях, которые "Т Плюс" уже провела на территории. В последние три года существенно увеличился объем перекладок коммуникаций, включая муниципальные тепловые сети.

С 2021 г. в Самарской области было заменено более 300 км трубопроводов. Благодаря этому удалось снизить количество повреждений на теплосетях Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти во время осенне-зимнего периода 2023/24 года на 16% по сравнению с прошлым годом. А в конце прошлого года в Куйбышевском районе Самары была запущена новая современная котельная мощностью 120 МВт. Объект обеспечивает теплом порядка 30 социальных объектов и более 300 жилых многоквартирных домов, в которых проживают свыше 35 тысяч жителей.

Также руководитель "Т Плюс" рассказал Вячеславу Федорищеву о планах на текущую ремонтную кампанию. В рамках нее в Самарской области будет переложено еще 95 км теплосетей.

Также Александр Вилесов сообщил, что компания планирует реализовать важный инвестиционный инфраструктурный проект в Сызрани. "Если в основе проекта находится задача по повышению качества жизни людей, то, конечно, проект будет поддержан", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Стороны договорились продолжить вместе развивать систему теплоснабжения региона, в частности, через реализацию государственных программ, направленных на поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Благодарим правительство Самарской области за содействие в развитии системы теплоснабжения региона. Нам удается поддерживать уровень перекладок и тем самым улучшать качество услуг для жителей", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Александр Вилесов.