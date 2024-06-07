В Похвистневском районе временно отключат свет 10 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Первомайск (ул. Молодежная)

с. Б.Толкай (ул. Восточная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.