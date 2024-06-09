О расследовании ДТП с четырьмя погибшими в Самаре доложат главе СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП на ул. Батайской в Самаре.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в 03:00 каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo под управлением 20-летнего молодого человека съехал со своей полосы и на большой скорости врезался в стоящий у обочины автобус Higer. В результате происшедшего погиб водитель легковушки и три его пассажира: девушка 16-ти лет, двое парней 20-ти и 17-ти лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).