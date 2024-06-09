О расследовании ДТП с четырьмя погибшими в Самаре доложат главе СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП на ул. Батайской в Самаре.
Напомним, в воскресенье, 9 июня, в 03:00 каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo под управлением 20-летнего молодого человека съехал со своей полосы и на большой скорости врезался в стоящий у обочины автобус Higer. В результате происшедшего погиб водитель легковушки и три его пассажира: девушка 16-ти лет, двое парней 20-ти и 17-ти лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.