Полиция озвучила версию ДТП погибшими в Самаре

В ГУ МВД по Самарской области озвучили версию ДТП на ул. Батайской в Самаре, в результате которого погибли три человека.
По предварительным данным, 9 июня в 03:00 20-летний молодой человек, управлявший Volkswagen Polo, не справился с рулевым управлением автомобиля и допустил наезд на припаркованный автобус Higer, слева по ходу движения автомобиля.
"На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир с места ДТП был госпитализирован в медицинское учреждение. Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили в полицейском Главке.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП попало каршеринговое авто и погибших в результате происшествия четверо.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.