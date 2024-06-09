Полиция озвучила версию ДТП погибшими в Самаре

В ГУ МВД по Самарской области озвучили версию ДТП на ул. Батайской в Самаре, в результате которого погибли три человека.

По предварительным данным, 9 июня в 03:00 20-летний молодой человек, управлявший Volkswagen Polo, не справился с рулевым управлением автомобиля и допустил наезд на припаркованный автобус Higer, слева по ходу движения автомобиля.

"На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще один пассажир с места ДТП был госпитализирован в медицинское учреждение. Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия", — сообщили в полицейском Главке.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП попало каршеринговое авто и погибших в результате происшествия четверо.