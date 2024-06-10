Лизинг с субсидией на технику FAW в CARCADE

Компания CARCADE объявляет о запуске программы финансирования дорожно-строительной техники марки FAW. В рамках предложения предоставляется скидка в размере 500 000 рублей на лизинг определённых моделей.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести популярные модели седельных тягачей, шоссейных самосвалов и грузовых автомобилей с использованием корпоративной скидки-субсидии. Так, например, предложение распространяется на тягач CA 4180 с колёсной базой 4×2, самосвал CA 3250 6×4, CA 3310 8×4 и другие модели. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии и доступно лизингополучателям, зарегистрированным в регионах Западной Сибири. Программа разработана в рамках сотрудничества с поставщиком марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.