На Волге у Октябрьска утонула женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 июня, в Самарской области утонула женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.