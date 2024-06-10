Под Тольятти сгорел склад в с. Ягодное

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В воскресенье, 9 июня, в 17:46, начался пожар в с. Ягодное в Ставропольском районе, неподалеку от дороги Тольятти — Ягодное. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.