Мужчина погиб на пожаре под Сызранью

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В воскресенье, 9 июня, в 6:01, загорелся частный дом на ул. Пролетарской в с. Старая Рачейка Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.