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Баскетбол Спорт

БК "Самара" заключил контракт с форвардом Иваном Пынько

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" заключил контракт на два сезона с форвардом Иваном Пынько.

Родился 23 июня 2000 года. Рост 197 см.

Выступал за юношескую команду МБА (2016/2017), юношескую и молодежную команды "Нижнего Новгорода" (2017-2019), "Химки-2" (2019/2020), молодежную, фарм- и основную команды ЦСКА (2020-2022), "Темп-СУМЗ-УГМК" (2022/2023) и "Уралмаш" (2023/2024).

Чемпион Единой молодежной лиги ВТБ (2021). Бронзовый призер Кубка России (2023/2024).

В сезоне-2023/2024 принял участие в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2 очка и делал 1,2 подбора.

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