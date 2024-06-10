БК "Самара" заключил контракт с форвардом Иваном Пынько

БК "Самара" заключил контракт на два сезона с форвардом Иваном Пынько.
Родился 23 июня 2000 года. Рост 197 см.
Выступал за юношескую команду МБА (2016/2017), юношескую и молодежную команды "Нижнего Новгорода" (2017-2019), "Химки-2" (2019/2020), молодежную, фарм- и основную команды ЦСКА (2020-2022), "Темп-СУМЗ-УГМК" (2022/2023) и "Уралмаш" (2023/2024).
Чемпион Единой молодежной лиги ВТБ (2021). Бронзовый призер Кубка России (2023/2024).
В сезоне-2023/2024 принял участие в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2 очка и делал 1,2 подбора.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.