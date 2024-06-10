В Самаре девушка-инвалид осталась без машины для поездок на учебу

В редакцию обратилась мать 20-летней девушки Наталья Телкова. Она рассказала о возникшей в семье проблеме.

"Моей дочери Анне Елисеевой 20 лет, она инвалид с детства 1 группы, передвигается только с моей помощью на коляске. Учится в Госуниверситете, закончила первый курс — факультет филологии и журналистики. Занимается танцами на коляске уже 11 лет, в студии инклюзивного творчества. В связи с ее социальной и общественной активностью мы часто пользуемся такси, ездим на репетиции, выступления, на сессии, семинары, в клиники", — рассказывает Наталья.

Но для беспрепятственного передвижения девушке нужна машина.

"У нас была машина, выдали нам ее в 2009 году. На данный момент машина исчерпала свою работоспособность, и мы ее продали. Ане исполнилось 18 лет, я обращалась в министерство демографической политики, узнать, возможно ли встать заново на очередь или получить субсидию от государства на покупку автомобиля, по всем параметрам подходящего для моей дочери", — рассказывает Наталья.

Чиновники ответили, что возможности нет.

"Но как же передвигаться инвалидам и жить в обществе, когда ты не можешь элементарно добраться до мероприятия, места учебы или той же поликлиники?", — рассуждает Наталья.

Мы обратились за комментарием к адвокату из Москвы Александру Чекулаеву.

"Статья 20.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" гласит, что местные органы власти обеспечивают поддержку инвалидов и других граждан, нуждающихся во взаимодействии с транспортными средствами, в обеспечении ими транспортной доступности и предоставлении услуг на транспорте наравне с другими категориями граждан. Также этот закон устанавливает, что местные органы власти могут предоставлять гражданам, нуждающимся во взаимодействии с транспортом, государственную поддержку, в том числе в виде предоставления транспортных средств. С учетом этого, инвалидам первой группы предоставление бесплатного автомобиля не является гарантированным правом, но местные органы власти могут принять решение о его предоставлении на основании данного закона. Подача заявки на предоставление транспортного средства должна осуществляться в соответствующие муниципальные органы власти", — объяснил юрист.

По словам Александра Чекулаева, инвалидам первой группы предоставляются льготы, включая бесплатную доставку и транспортировку на территории РФ, а также предоставление социальных услуг.

"Однако предоставление бесплатного автомобиля инвалидам первой группы не является гарантированным правом. Подача заявок и рассмотрение возможности предоставления инвалиду первой группы бесплатного автомобиля осуществляется в социальных службах или в органах социальной защиты населения по месту жительства инвалида. Следует отметить, что в РФ отсутствует закон, который явно предусматривал бы бесплатное предоставление автомобиля инвалидам первой группы", — подытожил юрист.