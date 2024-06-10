В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски ВС РФ

8 июня на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона состоялась торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт X юбилейного Всеармейского фестиваля ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. На протяжении недели 12 ведущих ансамблей Вооруженных сил Российской Федерации общей численностью более 800 артистов представили 12 конкурсных программ на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона, а также посетили 16 площадок в муниципальных районах Самарской области, включая концерты в госпиталях и санаториях региона, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции.

Торжественную церемонию подведения итогов юбилейного фестиваля открыла временно исполняющая обязанности министра культуры Самарской области Ирина Калягина, которая зачитала гостям и участникам фестиваля приветственный адрес от имени врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. "Важной составляющей программы фестиваля стали выступления в госпиталях и санаториях Самарской области перед нашими защитниками Отечества, участниками специальной военной операции. Фестиваль подарил прекрасную возможность приобщиться к творчеству замечательных артистов, почувствовать единение армии и народа, способствовал патриотическому воспитанию молодежи", — отметил в приветственном адресе врио Главы региона и пожелал участникам "новых творческих успехов и достижений".

За три года проведения фестиваля в Самарской области он стал настоящим брендом, каждый концерт проходил при полном аншлаге и зрители не скупились на аплодисменты. Жюри фестиваля отметили, что в этом году все участники представили абсолютно уникальные творческие номера, выполненные на высоком профессиональном. "Замечательный творческий подарок. Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России приветствовали аплодисментами и провожали стоя!", — написали слова благодарности артистам и организаторам в Сызранском районе. "Все выступления пронизаны высочайшим патриотизмом, публика вставала несколько раз. А знаменитый номер "Яблочко" — просто шедевр! Спасибо за организацию очень значимого фестиваля! Для нас это еще и большой обмен опытом!", — отметили в м. р. Красноармейский.

Всего за время проведения фестиваля концертные программы ансамблей песни и пляски посетили порядка 15 тысяч человек. А онлайн-трансляции выступлений просмотрели более 50 тысяч человек.

Благодарность в адрес жителей Самарской области, которые тепло принимали и поддерживали артистов, выразил начальник управления (культурно-досуговой работы) Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Эдуард Масловский: "Благодарю всех — участников и организаторов — за высокий уровень проведения столь масштабного мероприятия, за слаженную работу, которая подарила зрителям, я уверен, массу приятных моментов. Я благодарю зрителей, которые приходили на концерты, и всю Самарскую область за гостеприимство и уважение к нашему творчеству".

Впервые в этом году было организовано онлайн-голосование на "Приз зрительских симпатий". Каждый желающий мог проголосовать в социальной сети "ВКонтакте" за понравившийся коллектив.

"Гран-при" юбилейного десятого Всеармейского фестиваля Ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил России завоевал Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Конкурс прошел на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона.

Примечательно, что мнение людей и профессионального жюри совпало — "Приз зрительских симпатий" и Гран-при фестиваля завоевал ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Принимая сертификат на 1 млн рублей из рук Эдуарда Масловского, начальник ансамбля Владислав Твердый поблагодарил организаторов, жюри и, конечно, артистов за качественную работу. "Победа — это всегда результат большой слаженной работы. Безусловно, все участники достойны победы, но, как говорится "Никто, кроме нас!", — завершил Владислав Твердый свое выступление легендарной фразой Воздушно-десантных войск.

Финальный аккордом X Всеармейского фестиваля стала вокальная композиция "Служить России" в исполнении всех ансамблей-участников.