Два человека пострадали при пожаре в доме на ул. Бакинской в Самаре

В понедельник, 10 июня, в 16:54 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме 26а на ул. Бакинской в Куйбышевском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 30 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 18 человек. Пожар был ликвидирован в 17:16.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадали два человека. При тушении огнеборцы спасли пять человек.