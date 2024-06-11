В Самаре семья отравилась бутилированной питьевой водой

Самарской семье потребовалась помощь медиков из-за ожога рта после употребления воды "Легенда Байкала", сообщает "Mash".

Со слов супругов, бутылочку 750 мл заказали в интернете, производитель — "Байкал аква" из Иркутской области. Мама выпила побольше, папа поменьше, ребенок чуть-чуть. Все трое почувствовали себя плохо.

"Она была чуть жестковатой, но жжение во рту мы почувствовали сразу после употребления, а хуже стало чуть позже, уже ночью. Языки опухли и покрылись налетом", — говорит семья.

Пострадавшие обратились к медикам, диагноз — химический ожог полости рта. Родители уверяют, что кроме воды больше ничего не пили. Заявление уже в полиции.