В Волжском районе ночью в озере утонул мужчина

В воскресенье, 7 июля, в 10:01 водолазы отряда специального назначения проводили водолазные поиски пропавшего на озере Волжского района около базы отдыха "Соленый овраг" мужчины.

Ночью 39-летний пловец ушел к водоему купаться и обратно не вернулся. На берегу озера выставлены предупреждающие аншлаги "Купание запрещено!".

В 11:32 водолазы подняли утонувшего с глубины 4 метра и доставили до береговой линии. Спасатели призывают отдыхающих соблюдать правила поведения на воде.