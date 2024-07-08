В Волжском районе ночью в озере утонул мужчина

В воскресенье, 7 июля, в 10:01 водолазы отряда специального назначения проводили водолазные поиски пропавшего на озере Волжского района около базы отдыха "Соленый овраг" мужчины.
Ночью 39-летний пловец ушел к водоему купаться и обратно не вернулся. На берегу озера выставлены предупреждающие аншлаги "Купание запрещено!".
В 11:32 водолазы подняли утонувшего с глубины 4 метра и доставили до береговой линии. Спасатели призывают отдыхающих соблюдать правила поведения на воде.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!