В центре Самары задымился трамвай

В четверг, 25 июля, в Самаре произошло ЧП с трамваем № 5. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Один из вагонов задымился на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. В результате движение трамваев приостановили в оба направления.
По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в 14:04 — горел ускоритель в вагоне трамвая на площади 0,5 кв. м. Пожар ликвидировали в 14:20. Пострадавших нет.
Из-за случившегося трамваи № 5, 20, 20к, 22 временно следовали до ул. Тухачевского.
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