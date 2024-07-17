В Самаре мужчина утонул в Волге в районе ул. Советской Армии

В среду, 17 июля, на Волге в Самаре утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Трагедия произошла в районе спуска ул. Советской Армии. 46-летний мужчина за границу пляжа и пропал с поверхности воды.
В 17:09 спасатели подняли тело утонувшего с глубины 8 м и доставили на берег.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.