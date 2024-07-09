В Самаре спасатели кайтсерфера на Волге

Во вторник, 9 июля, в Самаре помощь спасателей понадобилась кайтсерферу. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

У 42-летнего мужчины в 150 м от берега сложился парашют, а сам спортсмен запутался в стропах. При этом сильное течение относило его на судовой ход.

В 13:30 к месту происшествия отправились спасатели, в 13:55 кайтсерфера доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.