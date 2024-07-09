В Самаре спасатели кайтсерфера на Волге

Во вторник, 9 июля, в Самаре помощь спасателей понадобилась кайтсерферу. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
У 42-летнего мужчины в 150 м от берега сложился парашют, а сам спортсмен запутался в стропах. При этом сильное течение относило его на судовой ход.
В 13:30 к месту происшествия отправились спасатели, в 13:55 кайтсерфера доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!