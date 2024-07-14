На реке Уса под Сызранью утонул мужчина

В субботу, 13 июля, в Сызранском районе Самарской области утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
36-летний пьяный мужчина решил искупаться в реке Уса. При этом на берегу были предупреждающие знаки, а оборудованного пляжа не было. На берег купальщик уже не вернулся.
Погибшего извлекли из воды сотрудники ПСС Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!