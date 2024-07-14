На реке Уса под Сызранью утонул мужчина

В субботу, 13 июля, в Сызранском районе Самарской области утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

36-летний пьяный мужчина решил искупаться в реке Уса. При этом на берегу были предупреждающие знаки, а оборудованного пляжа не было. На берег купальщик уже не вернулся.

Погибшего извлекли из воды сотрудники ПСС Самарской области.