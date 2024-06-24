В озере под Самарой утонул мужчина

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В воскресенье, 23 июня, в озере Синицино на волжском острове Рождественский утонул мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.