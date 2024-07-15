Около Тольятти потерявших весло сапбордистов отнесло на середину Волги

В воскресенье, 14 июля, в Тольятти спасателям пришлось помогать двум катавшимся на сапборде. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Купавшиеся катались на надувной доске напротив пос. Приморский, потеряли весло и больше не могли управлять плавсредством. Ветер и течение отнесли их на 2 км от берега. В итоге в 15:42 спасатели доставили сапбордистов на берег.