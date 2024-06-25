Прокуратура проверит информацию о нападении собаки на ребенка в Кинеле

В Кинеле проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка, информация о котором была размещена в сети Интернет 24 июня.
Как говорится в сообщении, 22 июня безнадзорной собаки на шестилетнего мальчика. В результате ребенок получил травмы и в настоящее время находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь.
Межрайонной прокуратурой организована проверка деятельности органов местного самоуправления в части исполнения обязанности по организации отлова безнадзорных животных, а также организации, выполнявшей эти работы по муниципальному контракту.
По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, надзорным органом взят на контроль ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом, сообщает пресс-служба ведомства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!