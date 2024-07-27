Игорь Осинькин: "Из-за нехватки людей качество игры просело"

Поражения "Крыльев Советов" в двух первых матчах сезона Премьер-лиги обусловлены проблемами с составом. Об этом заявил главный тренер самарцев Игорь Осинькин, подводя итоги матча с "Ростовом" (1:3).

"Второе поражение подряд на своем стадионе... Нам все-таки по-разному надо оценивать его и делать выводы. Если в матче с "Зенитом" было ясно, что "Зенит" — фаворит, то в этом матче нужно было показывать свои лучшие качества, проверять свой уровень. Многих людей нет, если сравнивать с прошлым сезоном, и пока что мы не можем это компенсировать. Нет Горшкова, Салтыкова, травмирован Рахманович, заболел Фернандо, и три лидера не могут набрать форму: Бейл, Ежов и Гарре. По игре мы недовольны результатом, из-за нехватки людей качество игры просело. Мы были не на нужном уровне", - отметил Осинькин.

Он напомнил, что у команды был похожий старт, когда она вернулась из ФНЛ - три поражения от "Ахмата", "Спартака" и "Арсенала".

"Тогда, перейдя в РПЛ, мы адаптировались, - продолжил он. - Сейчас мы попали на команды, которые на ходу, в хорошей форме. Что будет в следующем матче со "Спартаком"? Посмотрим честно, мы можем выиграть у всех, надеюсь, наши лидеры будут набирать форму, и мы добавим в игре. До "Спартака" еще 10 дней, мы играем 5 августа, время есть. Теперь все мысли о Кубке России, да, мы знаем, что у нас дефицит с защитниками, будем находить внутренние резервы. Понимаем, как в этой ситуации мы будем играть, лишь бы остальные были здоровы".